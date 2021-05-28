Владимир Путин провел совещание о ходе выполнения гособоронзаказа

ЦАМТО, 27 мая. Президент России Владимир Путин 26 мая провел очередное совещание с руководящим составом Министерства обороны и предприятий ОПК. Обсуждались вопросы, связанные с реализацией государственного оборонного заказа.

Ниже вступительное слово В.Путина на совещании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый вечер!

Мы продолжаем нашу работу и сегодня рассмотрим, как идет реализация государственного оборонного заказа.

Понимаем, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на экономику – только что с коллегами из Правительства еще раз об этом говорили. С непростыми проблемами столкнулись и предприятия оборонно-промышленного комплекса, хотя мы их поддерживали – так же как и гражданскую часть нашей промышленности, – и своевременно принятые меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемые темпы проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружения и техники. В результате задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8 проц. – это хороший показатель.

Обращаю внимание: важно и впредь четко в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства. Имею в виду, прежде всего, технику для Воздушно-космических сил, Военно-морского флота. Накануне мы говорили и по другим родам войск – там достаточно много высокотехнологичных изделий.

В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов.

Отдельно прошу остановиться сегодня на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечением действий Вооруженных Сил с использованием космических систем и комплексов.

Кроме того, обсудим сегодня, как идет создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоемкие технологии с элементами искусственного интеллекта. В том числе, речь пойдет о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике – вчера мы с некоторыми коллегами видели, как она уже работает на практике.

Давайте начнем работать.

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