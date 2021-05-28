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ЦАМТО

ВС Филиппин получат турецкие ударные вертолеты T-129B

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Источник изображения: Фото: TAI

ЦАМТО, 27 мая. Министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана 24 мая объявил о закупке вертолетов T-129B ATAK турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI) в рамках программы поставки новых ударных вертолетов.

Как сообщило филиппинское информационное агентство PNA (Philippine News Agency), ВС Филиппин заказали шесть вертолетов T-129B. Бюджет программы составляет около 13,8 млрд. филиппинских песо (286,6 млн. долл.). Согласно графику, поставки начнутся в третьем квартале текущего года. Представитель МНО Филиппин Арсенио Андолонг уточнил, что первая пара вертолетов должна прибыть в сентябре.

Командование ВВС Филиппин уже объявило, что отправляет группу пилотов и обслуживающего персонала в Турцию для прохождения подготовки. Церемония проводов личного состава состоялась на базе 15-го ударного авиакрыла. Подготовка начнется до конца месяца на предприятии TAI в Анкаре и завершится в августе.

T-129 – это разработанный на платформе A-129 "Мангуста" двухдвигательный ударный вертолет с тандемным размещением экипажа, который может применяться для выполнения задач разведки, огневой поддержки и нанесения ударов в сложных условиях и любое время суток.

Как сообщал ЦАМТО, приобретение ударных вертолетов предусмотрено в рамках второго этапа ("Второй Горизонт"/ Second Horizon) "Программы модернизации вооруженных сил Филиппин" (RAFPMP), утвержденной Республиканским законом №10349 (Republic Act No. 10349), и запланировано на 2018-2022 гг. Они должны расширить возможности имеющихся MD-520MG и AW-109E "Пауэр".

К концу 2018 года техническая рабочая группа ВВС Филиппин склонилась к выбору T-129 ATAK турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI), который является одним из самых миниатюрных и дешевых из специализированных ударных вертолетов. Предполагалось приобрести 6 единиц T-129 ATAK. Тем не менее, продажа платформы была заморожена из-за наложенных США ограничений на продажу Турции двигателей LHTEC T800-4A производства совместного предприятия американской Honeywell и британской компании Rolls-Royce. Запрет на продажу был связан с решением Анкары закупить ЗРС С-400 "Триумф" в России.

Директор по маркетингу и коммуникациям Turkish Aerospace Industries (TAI) Сердар Демир 18 мая 2020 года объявил, что Вашингтон все же предоставил необходимые разрешения для продажи Турции двигателей LHTEC CTS800-4A для оснащения начальной партии из шести вертолетов T-129, предназначенных для ВС Филиппин.

По словам анонимного турецкого чиновника, лицензия была предоставлена непосредственно Государственным департаментом США после нескольких визитов в Вашингтон главы Директората оборонной промышленности Турции Исмаила Демира. Для выдачи экспортной лицензии на двигатели не требовалось получение разрешении Конгресса, поскольку сумма продажи была ниже 25 млн. долл. Продажи союзниками по НАТО стоимостью выше этого предела контролируются Конгрессом.

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