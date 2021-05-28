Рособоронэкспорт защищает интеллектуальную собственность предприятий ОПК РФ при передаче технологий за рубеж

ЦАМТО, 27 мая. Как сообщила пресс-служба Рособоронэкспорта, 26 мая состоялось заседание Комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения Союза машиностроителей России.

Мероприятие проходило посредством видеоконференцсвязи на площадках Рособоронэкспорта, федеральных органов власти Российской Федерации и предприятий промышленности.

Заседание провел председатель Комитета, заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор входящего в Госкорпорацию Ростех АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. В заседании также приняли участие представители Минпромторга и Роспатента России, ОСК, Госкорпорации Ростех и входящих в нее холдинговых компаний ОДК, "Вертолеты России" и ОАК.

В ходе заседания обсуждался вопрос повышения эффективности передачи технологий в сфере военно-технического сотрудничества.

Заместитель генерального директора АО "НПО "Высокоточные комплексы" – управляющий директор АО "КБП" Дмитрий Коноплев и руководитель Группы управления результатами интеллектуальной деятельности Рособоронэкспорта Роман Асанов выступили с докладами, в которых оценили вызовы, риски и возможности раскрытия экономического потенциала внешнеторговой деятельности по технологическому партнерству с иностранными государствами в современных условиях, а также высказали предложения по повышению правовой защищенности интеллектуальной собственности.

Статс-секретарь Рособоронэкспорта, заместитель председателя Комитета Владимир Кудашкин представил информационное сообщение о состоянии проработки вопроса, касающегося совершенствования порядка разработки и согласования проектов рекламных паспортов на продукцию военного назначения.

"Сегодня в мире мы наблюдаем устойчивый тренд на рост числа проектов по передаче технологий. Рособоронэкспорт активно развивает этот вид партнерства с различными странами Ближнего Востока, Северной Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом конкретный порядок взаимодействия участников военно-технического сотрудничества по обеспечению правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности при передаче технологий инозаказчикам нормативно не определен. Это порождает риски и оказывает негативное воздействие на деятельность субъектов ВТС, а также поощряет недобросовестную конкуренцию на мировом рынке", – сообщил Александр Михеев.

Как отметил председатель Комиссии Государственной Думы России по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, сегодня на российского производителя оказывается санкционное давление, противодействие даже по ранее исполненным контрактам, в частности в статье взаиморасчетов. По его словам, "при этом со стороны заказчиков нарастает желание осуществлять трансфер, локализацию технологий. И это реальность, в которой нам необходимо работать. Мы также понимаем, что в экспорте зачастую необходимо дорабатывать не только продукцию, но и перевыпускать конструкторско-технологическую документацию".

Владимир Гутенев отметил, что при требовании заказчиком 100% локализации технологий, возникают вопросы защиты результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и недопущения утечки отечественных разработок. Эти факторы делают актуальным комплексный подход к решению вопроса организации трансферта технологий и развития существующего на данный момент законодательства как в области ВТС, так и в области защиты интеллектуальной собственности.

В целях увеличения доходов от коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности Рособоронэкспорт разработал Методические рекомендации по обоснованию стоимости передаваемых технологий производства продукции военного назначения.

Отличительной особенностью методических рекомендаций является проверка полученных результатов на устойчивость на основе построенной финансовой модели предприятия.

Рекомендации Рособоронэкспорта составлены с учетом большого опыта компании в проектах по технологическому партнерству с иностранными заказчиками.

"Методика, описанная в рекомендациях, уже опробована и применяется в ходе совместной с АО "Вертолеты России" реализации проекта по передаче Индии технологий производства вертолета Ка-226Т. Рособоронэкспорт и "Вертолеты России" утвердили дорожную карту, предусматривающую конкретные мероприятия и зоны ответственности и следуют ей", – добавил Александр Михеев.

Кроме того, на заседании Комитета Рособоронэкспорт сообщил, что в целях повышения эффективности проектов передачи технологий в сфере военно-технического сотрудничества необходимо разработать Политику технологического сотрудничества в области ВТС. Политика должна включать принципы технологического сотрудничества и порядок взаимодействия участников проекта передачи технологий. Также должны быть проработаны типовой план (дорожная карта) реализации проектов, рекомендации по обоснованию стоимости передаваемых технологий и типовые положения контракта на предоставление лицензии на производство ПВН.

По словам Владимира Гутенева, необходимо учитывать, что действующее российское законодательство не предусматривает возможность многократной передачи прав на использование РИД от одного предприятия к другому во избежание перекачивания технологий. И здесь, по его мнению, возрастает роль регуляторов в лице Рособоронэкспорта, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Необходим некий "консорциум интеграторов в отношении не только внешнеторговой деятельности, но и передачи инозаказчикам лицензии на производство продукции военного назначения, а также единый рациональный подход, который найдет разумный баланс между интересами предприятий и заказчика", – отметил первый вице-президент СоюзМаш России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".