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ЦАМТО

В России успешно завершены летные испытания усовершенствованных управляемых ракет "Вихрь"

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Ракеты "Вихрь-М" на вертолете Ми-35М
Ракеты "Вихрь-М" на вертолете Ми-35М.
Источник изображения: vestnik-rm.ru

ЦАМТО, 27 мая. Группа компаний "Калашников" совместно с ВКС России, АО "КБП", АО "НЦВ Миль и Камов" успешно завершила летные испытания усовершенствованных управляемых ракет "Вихрь".

В ходе испытаний было произведено 22 пуска ракет с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" на полигоне Минобороны России.

В рамках проведенных доработок была повышена вероятность поражения целей при пусках на малую дальность, увеличена стабильность в полете. Все эти качественные изменения были достигнуты без изменения ТТХ ракеты. Работы по усовершенствованию ракеты проведены в инициативном порядке. Типовые испытания подтвердили эффективность доработок.

Ранее также с положительным результатом были проведены работы по оценке возможности поражения целей на дальностях до 10 км, что существенно превышает заданные при разработке ракеты ТТХ.

Группа "Калашников" продолжает планомерную работу по повышению качества и улучшению характеристик выпускаемых изделий.

Основные ТТХ ракеты "Вихрь": скорость ракеты – 610 м/с, дальность применения – 800-10000 м, высота применения, 10-4000 м, толщина гомогенной брони за динамической защитой, пробиваемой тандемной кумулятивно-боевой частью – 750 мм.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Группы компаний "Калашников".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
КБП
Минoбороны РФ
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