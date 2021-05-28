Войти
Военно-промышленный курьер

Отделения ПЗРК «Игла» перехватили беспилотный «рой» противника

489
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Отделения переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» перехватили беспилотный «рой» условного противника в ходе Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны войсковой ПВО имени генерал-полковника Б. И. Духова.

Стрелки-зенитчики Вооруженных Сил России в течение очередного конкурсного дня выполняли стрельбы из 7,62-мм пулемета ПКТ по мишени, имитирующей беспилотные летательные аппараты, а также из ПЗРК «Игла» по внезапно появляющемуся ударному вертолету в движении и по скоростной воздушной цели с места на встречу и вдогон.

Всего в состязаниях принимают участие более 100 военнослужащих в составе 7 команд от военных округов, Воздушно-десантных войск, береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского.

Команда, продемонстрировавшая лучший результат, представит Вооруженные Силы Российской Федерации на международном конкурсе «Чистое небо» в начале августа на полигоне Корла в Китайской Народной Республике.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Игла ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
СФ
Похожие новости
19.09.2018
Учебная война. Как проходили и чем завершились маневры "Восток-2018"
01.03.2018
"Стерегущий" Балтику: секреты морского патруля ВМФ России
27.07.2016
Матрица импортозамещения
19.07.2016
Крепнет оборонный потенциал
27.07.2015
Россияне на конкурсе противовоздушного боя выступят на БТР-80 и "Игле"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 11:40
  • 1
Sina (Китай): российский «Уран-9» – мощнейший наземный беспилотник
  • 28.05 09:56
  • 2
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 28.05 09:54
  • 58
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 28.05 08:43
  • 1
Как возникли разногласия по поводу нового российского истребителя
  • 28.05 06:52
  • 52
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 28.05 06:18
  • 4
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 28.05 05:52
  • 37
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 28.05 01:44
  • 1
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 27.05 20:23
  • 1
Метрологическая служба «Омсктрансмаша» стала лучшей по области
  • 27.05 20:16
  • 71
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 27.05 19:18
  • 2
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 27.05 18:59
  • 1
Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали
  • 27.05 15:38
  • 2
Так себе владычица
  • 27.05 14:26
  • 8
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 27.05 09:49
  • 2203
Как насчёт юмористического раздела?