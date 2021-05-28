Отделения ПЗРК «Игла» перехватили беспилотный «рой» противника

Отделения переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» перехватили беспилотный «рой» условного противника в ходе Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны войсковой ПВО имени генерал-полковника Б. И. Духова.

Стрелки-зенитчики Вооруженных Сил России в течение очередного конкурсного дня выполняли стрельбы из 7,62-мм пулемета ПКТ по мишени, имитирующей беспилотные летательные аппараты, а также из ПЗРК «Игла» по внезапно появляющемуся ударному вертолету в движении и по скоростной воздушной цели с места на встречу и вдогон.

Всего в состязаниях принимают участие более 100 военнослужащих в составе 7 команд от военных округов, Воздушно-десантных войск, береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского.

Команда, продемонстрировавшая лучший результат, представит Вооруженные Силы Российской Федерации на международном конкурсе «Чистое небо» в начале августа на полигоне Корла в Китайской Народной Республике.