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Российская газета

Применение китайским спецназом отравленных стрел показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео с тренировки подразделения специального назначения Народно-освободительной армии Китая.

В ходе учения спецназовцы учились скрытно переползать под растяжками и применять дротики, смазанные нервно-паралитическим составом. Отравленные стрелы они метали и стреляли ими из духовых трубок.

Особенность использования этого оружия в том, что дротиком надо попасть в незащищенную часть тела - у солдата это лицо. Применяют отравленные стрелы с расстояния в несколько метров. Духовые трубы у спецназа разборные, снабженные мундштуком и прицелом


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Военные учения
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