Применение китайским спецназом отравленных стрел показали на видео

В Сети появилось видео с тренировки подразделения специального назначения Народно-освободительной армии Китая.

В ходе учения спецназовцы учились скрытно переползать под растяжками и применять дротики, смазанные нервно-паралитическим составом. Отравленные стрелы они метали и стреляли ими из духовых трубок.

Особенность использования этого оружия в том, что дротиком надо попасть в незащищенную часть тела - у солдата это лицо. Применяют отравленные стрелы с расстояния в несколько метров. Духовые трубы у спецназа разборные, снабженные мундштуком и прицелом

Антон Валагин