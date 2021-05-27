РКО для индивидуальных предпринимателей: выбор банка и услуги

Открытие расчетного счета в банке — не прихоть индивидуального предпринимателя. РКО — это возможность упростить целый список важных задач, которые состоят перед ИП. Отчисление налогов онлайн, перевод зарплат сотрудникам, оплата поставщикам по безналу и другие транзакции становятся реальностью при открытии счета.

Перечень услуг в рамках РКО зависит от конкретного банка. Для выбора финансового учреждения, заключения договора необходимо уточнить на расчетный счет для ип тарифы в разных компаниях.

Чем руководствоваться при выборе банка

Многие банковские учреждения осуществляют расчетно-кассовое обслуживание наряду с предоставлением кредитов, вкладами и другими услугами. До заключения договора необходимо уточнить информацию по следующим пунктам:

надежность, репутация, финансовая устойчивость компании;

наличие представительств недалеко от вашего офиса;

отзывы коллег, других предпринимателей;

условия предоставления дистанционного доступа к расчетному счету;

график работы, часы, в которые осуществляются транзакции;

возможность начисления процентов на остаток как дополнительный бонус для ИП;

стабильность работы службы технической поддержки — в приоритете круглосуточный прием заявок и консультации при необходимости;

стоимость выполнения одной платежной операции;

размер оплаты за открытие расчетного счета — многие компании предлагают бесплатную процедуру;

наличие дополнительных предложений по банковским продуктам;

перечень документов, которые нужно предоставить при открытии счета.

Необходимо найти баланс между высоким сервисом, удобным механизмом оформления документов и проведения транзакций, оптимальными тарифами и сделать выбор в пользу одного банка.

РКО для ИП: какие услуги включает

Расчетно-кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей предусматривает проведение любых операций на платежных терминалах и в кассах, мобильный и интернет-банкинг. К другим услугам относятся:

подготовка выписки по счету с детализацией;

прием платежей и отправку переводов;

инкассация денежных средств;

эквайринг.

РКО включает и дополнительные полезные опции — к примеру, аренду индивидуальных ячеек и другие услуги. Индивидуальные предприниматели должны контролировать финансовые потоки. В этом бизнесменам помогает открытие счета и дальнейшее обслуживание в банках.