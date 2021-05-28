"Они уже у границ": зачем Россия перебрасывает бомбардировщики в Арктику

Истребитель-бомбардировщик Су-34 перед тренировочным полетом в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны РФ им. В. П. Чкалова в Липецке.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Минобороны России последовательно усиливает авиационную группировку в Заполярье — в частности, в Арктике теперь действуют не только истребители, но и многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Цель — сдержать экспансию блока НАТО. О брошенных на это силах и средствах — в материале РИА Новости.

"Наступление" на Арктику

Две недели назад МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии, направлявшийся в сторону российской границы. Воздушную цель засекли над Баренцевым морем. Экипаж истребителя идентифицировал объект как базовую машину патрульной авиации Р-3С Orion и сопровождал ее, пока та не изменила курс.

Этот далеко не единственный случай. В последние месяцы самолеты-разведчики стран НАТО регулярно появляются в зоне ответственности Северного флота. Регион находится под пристальным вниманием США и их союзников. Причем, пытаясь закрепиться в Заполярье, Запад действует довольно агрессивно.

В Москве неоднократно заявляли об усилении военной активности альянса на Крайнем Севере. Министр иностранных дел Сергей Лавров прямо назвал действия НАТО наступлением.

"Подчеркну еще раз, это не то, что близко к нам — это наша земля и наши воды. А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немного другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, которая всячески пытается обосновать необходимость прихода НАТО в Арктику", — отметил министр.

России приходится реагировать на экспансию расширением номенклатуры собственных вооружений и военной техники, задействованных в обороне страны с севера. При этом авиации уделяют особое внимание — это один из самых эффективных инструментов сдерживания потенциального противника на огромных пространствах Заполярья.

Самолет Aн-72 на территории архипелага Земля Франца-Иосифа Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Баранов

Как рассказал начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин, недавно возможности истребителей-перехватчиков МиГ-31 проверили на реконструированном аэродроме "Рогачево" архипелага Новая Земля. А в ходе арктической экспедиции "Умка-2021" на Земле Франца-Иосифа два "тридцать первых" выполнили длительный полет с аэродрома Нагурское: прошли географический Северный полюс, успешно решили учебно-боевую задачу и вернулись на аэродром базирования.

Самолет Су-24 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Полеты над морем

В апреле в Арктику из Челябинской области перебросили многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. По информации Минобороны, "тридцать четвертые" совершили в Заполярье около двадцати вылетов, экипажи отработали патрулирование арктической зоны, задачи по аэронавигации и маневрирование над водной поверхностью.

"Отсутствие ориентиров, за которые можно зацепиться, требует особых навыков от экипажей, — объясняет РИА Новости заслуженный военный летчик России Вячеслав Попов. — Очень сложно летать и в полярную ночь. Используют доплеровские системы измерения, на самолеты устанавливают специальные вычислители — например, на бомбардировщики предыдущего поколения Су-24. Их первыми оснастили малогабаритными инерционными системами для определения координат целей в безориентирной местности".

В ходе полетов Су-34 провели боевые пуски высокоточных ракет класса "воздух — поверхность" по морским целям, имитирующим подводные лодки в надводном положении и корабли противника. Также экипажи отстрелялись авиационными ракетами малого радиуса действия.

По всей видимости, летчики применили противокорабельные ракеты Х-35У, которыми с некоторых пор оснащают "тридцать четвертые". Дальность этих боеприпасов — более 250 километров. Ими уничтожают надводные цели различных классов без входа носителей в зону действия ПВО.

Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Кроме того, для Су-34 разработали новые универсальные разведывательные комплексы для оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической разведки, что позволяет экипажам обнаруживать наземные и надводные цели всех типов, а также обеспечивает высокоточное определение координат объектов поражения. Данные автоматически передаются по защищенному каналу связи с борта самолета наземным силам в режиме реального времени.

За счет всего этого Су-34 теперь можно эффективнее применять в составе межвидовых разведывательно-ударных систем и вести боевые действия в едином информационном пространстве.

Учебно-тренировочные полеты Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Есть куда сесть

Надо сказать, полноценная эксплуатация многофункциональных истребителей-бомбардировщиков и других скоростных машин в Арктике стала возможной относительно недавно — после реконструкции аэродромной сети региона.

"После 1990-х "севера" остались голыми, полетов практически не было, — вспоминает Попов. — В стратегическом плане Северный полюс — это кратчайший путь от Канады и США до России. Если вдруг разгорится конфликт, удары последуют именно оттуда. Поэтому необходимо все максимально отладить и доказать способность наших самолетов базироваться и работать в Арктике, даже на ротационной основе".

За последние десять лет Минобороны восстановило здесь несколько взлетно-посадочных полос и построило множество объектов военной инфраструктуры. Так, арктический аэродром Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа после введения в эксплуатацию новой ВПП способен принимать воздушные суда любого класса, в том числе стратегические бомбардировщики.

Площадка вблизи самой северной военной базы России "Арктический трилистник" стала всесезонной, тут могут круглый год приземляться самолеты почти всех типов, стоящих на вооружении ВКС и морской авиации ВМФ.

На строительство аэродрома Темп на острове Котельный планируют потратить пять миллиардов рублей, и у него будет тот же функционал. Реконструировали также арктические аэродромы Тикси, Анадырь и Воркута.