Огонь по танкам: испытания обновленных ракет "Вихрь" показали на видео

Группа компаний "Калашников" опубликовала кадры летных испытаний управляемых ракет "Вихрь". На полигоне Минобороны России состоялось 22 пуска с вертолета Ка-52 "Аллигатор".

В минутном ролике показано, как винтокрылая машина с двумя пусковыми установками по шесть ракет в каждой ведет огонь по танкам-мишеням. Помимо этого стрельба, как уже писала "РГ", велась по бетонной стене толщиной около 50-70 сантиметров. Испытания прошли в марте текущего года.

Ракеты "Вихрь" были приняты на вооружение в конце 1980-х годов, и сейчас их активно совершенствуют. В частности, благодаря проведенным доработкам повысилась вероятность поражения цели при пусках на малую дальность, увеличена стабильность в полете. Скорость ракеты составляет 610 метров в секунду, она способна уничтожать цели на расстоянии от 800 до 10 тысяч метров и пробивать броню толщиной 75 сантиметров.

В апреле ГК "Калашников" досрочно передала Минобороны РФ управляемые ракеты "Вихрь-1" в рамках госконтракта.

Алексей Иванов