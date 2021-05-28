Войти
Российская газета

Огонь по танкам: испытания обновленных ракет "Вихрь" показали на видео

475
0
+1

Группа компаний "Калашников" опубликовала кадры летных испытаний управляемых ракет "Вихрь". На полигоне Минобороны России состоялось 22 пуска с вертолета Ка-52 "Аллигатор".

В минутном ролике показано, как винтокрылая машина с двумя пусковыми установками по шесть ракет в каждой ведет огонь по танкам-мишеням. Помимо этого стрельба, как уже писала "РГ", велась по бетонной стене толщиной около 50-70 сантиметров. Испытания прошли в марте текущего года.

Ракеты "Вихрь" были приняты на вооружение в конце 1980-х годов, и сейчас их активно совершенствуют. В частности, благодаря проведенным доработкам повысилась вероятность поражения цели при пусках на малую дальность, увеличена стабильность в полете. Скорость ракеты составляет 610 метров в секунду, она способна уничтожать цели на расстоянии от 800 до 10 тысяч метров и пробивать броню толщиной 75 сантиметров.

В апреле ГК "Калашников" досрочно передала Минобороны РФ управляемые ракеты "Вихрь-1" в рамках госконтракта.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Вихрь-1
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
14.04.2021
Универсальный десант: российские вертолетоносцы усилят ВМФ в 2028 году
24.02.2021
"Калашников" модернизирует авиационные ракеты "Вихрь"
13.11.2020
«Ка» быть: обновленные ударные вертолеты летят на юг
12.06.2020
«Аллигатор» станет еще опаснее: как модернизируют Ка-52
18.05.2012
Александр Младенов о вертолете Ка-52 «Аллигатор»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 11:40
  • 1
Sina (Китай): российский «Уран-9» – мощнейший наземный беспилотник
  • 28.05 09:56
  • 2
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 28.05 09:54
  • 58
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 28.05 08:43
  • 1
Как возникли разногласия по поводу нового российского истребителя
  • 28.05 06:52
  • 52
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 28.05 06:18
  • 4
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 28.05 05:52
  • 37
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 28.05 01:44
  • 1
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 27.05 20:23
  • 1
Метрологическая служба «Омсктрансмаша» стала лучшей по области
  • 27.05 20:16
  • 71
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 27.05 19:18
  • 2
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 27.05 18:59
  • 1
Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали
  • 27.05 15:38
  • 2
Так себе владычица
  • 27.05 14:26
  • 8
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 27.05 09:49
  • 2203
Как насчёт юмористического раздела?