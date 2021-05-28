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Известия.ru

РФ и Китай презентуют в июне дорожную карту создания лунной станции

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Источник изображения: Фото: РОСКОСМОС

Роскосмос и Китайское национальное космическое управление (CNSA) презентуют дорожную карту создания Международной научной лунной станции (МНЛС) на Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге в июне этого года.

Об этом сообщает в четверг, 27 мая, ТАСС со ссылкой на замгендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

«16 июня планируем провести совместное мероприятие госкорпорации «Роскосмос» и CNSA, посвященное презентации дорожной карты по созданию МНЛС», — рассказал Савельев.

23 апреля CNSA заявили об осуществлении совместно с Роскосмосом масштабного сотрудничества по созданию международной научно-исследовательской лунной базы на Луне, о чем заявил глава CNSA У Яньхуа в своем выступлении на китайско-российской презентации совместного проекта в Нанкине.

Глобальная конференция по исследованию космоса изначально планировалась в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, однако из-за пандемии ее перенесли на этот год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что в «Роскосмосе» создана специальная дирекция, которая готовит миссии на Луну.

Летом того же года ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала схему полета к Луне без использования сверхтяжелой ракеты. Запуски будут осуществлять с помощью многоразового пилотируемого корабля.

В октябре 2021 года Россия планирует отправить на Луну автоматическую станцию «Луна-25», аппарат станет первым отечественным устройством в современной России на естественном спутнике Земли. Основная дата старта — 1 октября, резервной выбрано 30 октября.

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Китай
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Роскосмос
Энергия РКК
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2020-й год
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