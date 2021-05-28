Войти
Известия.ru

Глава Погранслужбы ФСБ рассказал о выдворении корабля ВМС Британии

401
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/LA(Phot) Nicky Wilson/MOD

Британский эсминец был выдворен из территориальных вод России в районе Крыма в октябре 2020 года, рассказал 27 мая первый заместитель директора ФСБ РФ — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

По его словам, 13 октября прошлого года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец с управляемым ракетным оружием D35 Dragon ВМС Великобритании пересек госграницу РФ в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря.

«На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», — сказал Кулишов в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что российские пограничники пристально отслеживают «недружественную» деятельность западных партнеров у российских границ, направленную на демонстрацию военной силы для сдерживания якобы «агрессивной политики России в регионе».

Кулишов подчеркнул, что в Погранслужбе готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных «на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитета» РФ.

16 мая в Минобороны России сообщили, что силы Черноморского флота начали слежение за действиями британского патрульного корабля Trent, вошедшего в Черное море.

В апреле британское издание The Times со ссылкой на источники в военном ведомстве рассказало о планах Великобритании направить в Черное море в мае два корабля ВМС страны. Как уточнил источник газеты, таким образом королевство продемонстрирует Украине свою поддержку на фоне напряженности на российско-украинской границе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
RCPV
ЧФ
Похожие новости
30.10.2020
«Непрерывное слежение»: в Черное море вошли корабли НАТО
18.09.2020
Следить за Yuma: десантный корабль США вошел в Черное море
17.09.2020
Крымский пост: полуостров защитит дальнобойная артиллерия
08.06.2020
Напряжение «Кавказа»: военные снизят активность учений у границы
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 11:40
  • 1
Sina (Китай): российский «Уран-9» – мощнейший наземный беспилотник
  • 28.05 09:56
  • 2
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 28.05 09:54
  • 58
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 28.05 08:43
  • 1
Как возникли разногласия по поводу нового российского истребителя
  • 28.05 06:52
  • 52
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 28.05 06:18
  • 4
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 28.05 05:52
  • 37
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 28.05 01:44
  • 1
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 27.05 20:23
  • 1
Метрологическая служба «Омсктрансмаша» стала лучшей по области
  • 27.05 20:16
  • 71
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 27.05 19:18
  • 2
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 27.05 18:59
  • 1
Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали
  • 27.05 15:38
  • 2
Так себе владычица
  • 27.05 14:26
  • 8
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 27.05 09:49
  • 2203
Как насчёт юмористического раздела?