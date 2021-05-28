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Раскрыт объем выпитой российскими космонавтами воды из мочи

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Источник изображения: Фото: HANDOUT / Reuters

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) в 2019-2020 годах выпили и использовали для приготовления пищи более 171 литра полученной из мочи воды. Отчет о реализации эксперимента «Сепарация» приводит РИА Новости.

Согласно документу, всего с апреля 2018 года по конец 2020 благодаря установленной в российском сегменте МКС экспериментальной системе регенерации воды из урины было переработано 282 литра мочи и получено 202 литра воды. Отмечается, что качество восстановленной воды соответствует необходимым требованиям и она была допущена для употребления экипажем с доочисткой в системе регенерации воды из конденсата СРВ-К2М.

Ранее на МКС нашли самое радиоактивное место. Заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полетах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков рассказал, что доза радиации в отсеках, где космонавты спят, на 30-40 процентов выше показателей в других частях станции.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
МКС
ЯО
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