Канада в ближайшие пять лет планирует обзавестись луноходом

К 2026 году Канада планирует высадить луноход на поверхности Луны. Об этом 26 мая сообщило космическое агентство страны.

«В качестве первого шага Канадское космическое агентство выберет две канадские компании для разработки концепции лунохода и научных инструментов для этой миссии», — сказано в заявлении агентства.

Отмечается, что канадский ровер совершит посадку на естественном спутнике Земли в партнерстве с NASA.

23 апреля основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о необходимости построить на Луне обитаемую базу. По его словам, планы NASA по высадке на Луне можно реализовать в 2024 году.

16 апреля стало известно, что SpaceX выиграла контракт NASA по доставке астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида». Отмечается, что сумма контракта составляет $2,89 млрд. Компания займется разработкой первого коммерческого посадочного модуля, он должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны.