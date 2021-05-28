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Вестник Мордовии

Новейшая БМП "Манул" может конкурировать с лучшими зарубежными разработками

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Военные эксперты отмечают, что после длительного увлечения колесной бронетехникой в мире снова появился значительный интерес к гусеничным БМП. В настоящее время несколько стран проводят тендеры, на которых выбирается такая техника.

Можно предположить, что в ближайшие годы ряд государств захотят поменять свои боевые машины, разработанные в 60-70-е годы.

В России уже имеются прекрасные разработки в этой области. Так, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" впервые была представлена БМП "Манул".

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

От уже известной БМП "Драгун" она отличается необитаемым универсальным отделением ТКБ-945, известным также как "Бумеранг-БМ". Его можно увидеть на колесной бронемашине К-17 средней платформы "Бумеранг".

Такое техническое решение резко повышает шансы на выживание в современном бою и способствует достаточно высокому уровню защиты экипажа и десанта из восьми человек.

В качестве вооружения используется 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет. Для борьбы с бронетехникой применяется управляемый противотанковый комплекс "Корнет". Командир машины и наводчик-оператор получили современный многоканальный всесуточный прицельный комплекс.

Как на большинстве западных образцов, имеется информационно-управляющая система, контролирующая состояние узлов и агрегатов.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Двигатель - УТД-32 повышенной мощности находится впереди, люк для входа и выхода - в корме.

Максимальная скорость по шоссе -70 км/ч и 9,5 км/ч при преодолении водных преград.

Лев Романов

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Страны
Россия
Продукция
Бумеранг
Корнет
УТД-32
Эпоха БМ
Проекты
АРМИ-20XX
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