США заявили о подошедшем к Гавайям разведывательном корабле ВМС России

Разведывательный корабль Военно-морского флота (ВМС) России подошел к Гавайским островам. Об этом заявил официальный представитель американского тихоокеанского флота капитан Джон Гей информационной службе Военно-морского института Соединенных Штатов.

«Тихоокеанскому флоту известно о российском судне, действующем в международных водах в районе Гавайев, и он будет продолжать отслеживать его всё время, пока он находится здесь», — заявил он.

Представитель министерства обороны отметил, что корабль действовал в рамках международного права и не представлял опасности для судоходства. Но при этом судно не передает сигнал автоматической системы опознавания (AIS). Предполагается, что это судно средней разведки (AGI) класса «Карелия», которое предназначено для радиотехнической разведки, радиоперехвата и расшифровки сообщений противника.

По словам Джона Гея, с помощью патрульных самолетов, надводных кораблей и совместных сил США будут внимательно следить за всеми судами в Индо-Тихоокеанском районе.

21 мая корабль «Карелия» находился в 21 км к западу от острова Кауаи, где расположен тихоокеанский ракетный полигон Баркинг-Сэндс, на котором ВМС США и Агентство по противоракетной обороне проводят испытания различных ракет.

26 мая Соединенные Штаты выразили готовность к диалогу с Россией о предупреждении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.