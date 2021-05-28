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Известия.ru

Байден призвал конгресс США ввести оружейные ограничения в стране

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds/POOL

Президент США Джо Байден в своем заявлении после стрельбы в Калифорнии, жертвами которой стали минимум восемь человек, призвал конгресс остановить «эпидемию вооруженного насилия» в стране. Текст 26 мая распространила пресс-служба Белого дома.

«Еще раз я призываю конгресс немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и помочь положить конец эпидемии вооруженного насилия в Америке», — говорится в заявлении.

Также Байден сообщил, что в память о жертвах трагедии будут приспущены флаги до конца текущей недели.

Нападение произошло утром 26 мая на объекте компании Valley Transportation Authority (VTA), обслуживающей местную железную дорогу, в Сан-Хосе, штат Калифорния. По информации правоохранительных органов, восемь человек погибли, еще один госпитализирован с ранениями.

Как стало известно Associated Press, власти США установили личность стрелявшего мужчины. Им оказался 57-летний Сэмьюэл Кэссиди, который работал в транспортном управлении VTA. Среди погибших оказались его коллеги. Полиция устанавливает мотивы мужчины, который, по сведениям источников агентства, покончил с собой.


Ранее, 8 апреля, глава Белого дома заявил, что в США происходит «эпидемия насилия» с применением огнестрельного оружия, и предложил принять ряд мер по контролю над распространением оружия.

По словам Байдена, минюст должен усилить контроль за продажей так называемых стволов-призраков, то есть наборов в свободной продаже, которые можно купить и собрать из отдельных деталей оружие.

Кроме того, по мнению президента США, в стране должен быть усилен контроль за оборотом стабилизаторов, которые увеличивают точность стрельбы пистолетов.

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