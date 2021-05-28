«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»

Министерство обороны приняло решение усилить западное направление, полностью перевооружив войска на новейшие противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С». Эти высокоточные системы могут поражать цели днем и ночью при любых погодных условиях. Сегодня они считаются одними из самых эффективных средств борьбы с танками в мире. Многоканальный прицельный комплекс и собственный радиолокатор позволяют легко находить даже замаскированные в укрытиях бронеобъекты. По словам экспертов, такое вооружение особенно необходимо на западном направлении, где страны НАТО укрепляют свои бронетанковые силы.

Министерство обороны приняло решение усилить западное направление, полностью перевооружив войска на новейшие противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С». Эти высокоточные системы могут поражать цели днем и ночью при любых погодных условиях. Сегодня они считаются одними из самых эффективных средств борьбы с танками в мире. Многоканальный прицельный комплекс и собственный радиолокатор позволяют легко находить даже замаскированные в укрытиях бронеобъекты. По словам экспертов, такое вооружение особенно необходимо на западном направлении, где страны НАТО укрепляют свои бронетанковые силы.

Приоритетное направление

Первые ПТРК уже поступили в части Западного военного округа (ЗВО), сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. До конца нынешнего года новинку получит гвардейская Таманская мотострелковая дивизия.

В начале года пресс-служба ЗВО сообщала о планах по поставкам в часть 18 комплексов «Хризантема-С», которые должны заменить ПТРК «Штурм» в противотанковом дивизионе соединения.

Расположенная в Подмосковье дивизия входит в состав 1-й гвардейской танковой армии. Это самое мощное войсковое объединение в европейской части страны. Одной из его задач является непосредственная оборона Москвы и центральных регионов с западного направления. В последние годы в армейские соединения регулярно поступает новая техника, которая готова противостоять противнику, оснащенному высокотехнологичным оружием.

— Западный военный округ отвечает за важнейшие стратегические и операционные направления, на которых мы непосредственно граничим со странами, входящими в НАТО, — пояснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — На территории Польши, с которой у России общая граница, американцы разместили тяжелую бронетанковую бригаду. Формально она там находится на основе ротации, но с точки зрения потенциальной угрозы для нас это фактически постоянно присутствующее у наших рубежей тяжелое соединение. Да и сама Польша уделяет большое внимание усилению бронетанкового компонента в составе своих сухопутных войск.

В целом Североатлантический альянс имеет количественное превосходство в бронетанковой технике по отношению к вооруженным силам России, добавил эксперт.

— Поэтому нам необходимо совершенствовать свои системы вооружения. И в первую очередь, именно на западном стратегическом направлении, где наиболее велика угроза со стороны бронетехники, — заявил специалист. — Комплекс «Хризантема-С» считается достаточно передовым. В отличие от зарубежных он может применяться в любых климатических и географических условиях в любое время дня и ночи. Система обеспечивает поражение любой бронетехники противника, включая самые совершенные образцы последних модификаций стран НАТО и других государств.

Днем и ночью, в любую погоду

«Хризантема-С» считается самым мощным из всех российских сухопутных ПТРК. Его ракеты имеют сверхзвуковую скорость полета. Максимальная дальность стрельбы превышает 10 км. Темп составляет до четырех выстрелов в минуту. В боекомплекте 15 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) 9М123 и 9М123Ф калибром 155 миллиметров и массой более 60 кг.

Машина создана на базе БМП-3 и развивает максимальную скорость до 70 км/ч., при необходимости может преодолевать водные преграды. В экипаже два человека.

Система оснащена оптико-лазерным и радиолокационным каналами наведения, что позволяет поражать цели в любых метеоусловиях, даже если отсутствует видимость. При этом машина может держать под прицелом сразу два объекта.

Боеприпасы «Хризантемы» способны пробить броню практически любой современной боевой машины, от них не спасает и динамическая защита. А благодаря скорости полета ракет комплекс способен сбивать низколетящие воздушные цели и топить малотоннажные надводные объекты, в том числе бронекатера. Кроме того, «Хризантема-С» является эффективным средством разрушения оборонительных сооружений.

— Эта система обеспечивает быстрое поражение бронетехники и обладает многоканальным прицельным комплексом, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. — Часть прицельного комплекса разрабатывалась и производилась на Украине, сейчас в рамках импортозамещения проект реализуется в России. Комплекс может применяться не только для уничтожения танков, он способен поражать низколетящие воздушные цели, например, вертолеты. Все это становится возможным из-за сверхзвуковой скорости полета ракеты. По ходовой части «Хризантема» унифицирована с БМП-3 — самой распространенной нашей серийной боевой машиной пехоты. Это упрощает и удешевляет ее обслуживание в войсках, поскольку требуется меньшая номенклатура запчастей. Ракеты имеют эффективную кумулятивню боевую часть и пробивают броню практически всех современных танков, включая последние модернизированные варианты.

По словам эксперта, боеприпасы «Хризантемы» унифицированы с ракетами, применяемыми на вертолетах и БМП. Часть конструкции взаимозаменяема, что упрощает массовое производство ракет и уменьшает их стоимость.

Анна Черепанова Роман Крецул