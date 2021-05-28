Войти
Российская газета

Испытания зенитных ракетных систем С-500 "Прометей" успешно завершаются

506
0
0
На смену лучшим в мире комплексам ПВО С-400 придут системы нового поколения — С-500.
На смену лучшим в мире комплексам ПВО С-400 придут системы нового поколения — С-500.
Источник изображения: Татьяна Андреева

О том, что испытания зенитно-ракетных систем С-500 "Прометей" близки к завершению, заявил Владимир Путин, открывая в Сочи серию совещаний с руководством министерства обороны и главами предприятий ОПК. Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко сказал: первые комплекты С-500 поступят в войска в этом году, серийные поставки начнутся в 2025-м.

Многих удивляло то, насколько активно шло создание новой зенитно-ракетной системы. У нас еще не все части ПВО переоснащены на С-400, а на подходе зенитно-ракетная система совершенно нового поколения. Причем, надо думать, совсем недешевая. Зачем так торопиться?

На этот вопрос косвенно ответил гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков. В ходе марафона "Новое знание" он сделал заявление по теме, как бы к сфере интересов его концерна никак не относящейся. Напомним, концерн Воздушно-космической обороны занимается разработкой, а также производством комплексов и систем ПВО и ПРО. С-500 "Прометей" - детище "Алмаз-Антея".

Так вот, Ян Новиков затронул тему милитаризации космоса. Он сказал, что американские космические аппараты Х-37В могут нести на борту ядерное оружие. Как известно, Соединенные Штаты создали уже шесть таких аппаратов разных размеров, один из которых сейчас находится на околоземной орбите.

По словам руководителя "Алмаз-Антея", Х-37В способны нести на борту ядерное оружие. "По нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой - до шести", - сказал Ян Новиков.

Гендиректор концерна добавил, что в ближайшее время у США может появиться уже восемь космолетов типа Х-37. Фактически это говорит о том, что США создали космический ракетоносец ядерного оружия.

Упомянутый аппарат- самый секретный на сегодня космический объект США. Официально работы над созданием X-37 корпорация Boeing совместно с NASA начала в 1999 году. После того как стало ясно, что работы продвигаются успешно, в 2004 году дальнейшая разработка X-37 была передана Пентагону, точнее - его Агентству по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам (DARPA).

В случае реальной опасности космический носитель ядерного оружия Х-37В будет гарантированно уничтожен ракетами "Нудоль" системы С-500 "Прометей"

Первый космический полет Х-37В проходил с 22 апреля по 3 декабря 2010 года. Затем было совершено еще четыре успешных полета.

В космосе каждый аппарат находился около двух лет. 17 мая 2020 года состоялся запуск, ознаменовавший начало шестой миссии X-37B. И этот аппарат сегодня периодически пролетает над нашими головами. Возможно, с ядерными боеголовками на борту.

Когда-то мы были первыми в создании многоразовых космических истребителей, известных как проект "Спираль". Но когда Пентагон всерьез занялся созданием космического ракетоносца, оперативно создать аналогичный аппарат мы были уже не в состоянии. Зато смогли сделать и поставить на вооружение зенитно-ракетную систему ПРО, которая будет в состоянии сбить Х-37В до того, как он пустит с орбиты в сторону России свои ракеты.

Такой системой и стал "Прометей", сочетающий в себе возможности ПВО и ПРО. В арсенале С-500 несколько ракет различной мощности и дальности полета. Самая мощная, как сообщалось в СМИ, носит имя "Нудоль". Именно она способна сбивать даже космические аппараты.

Насколько известно из открытых источников, американский Х-37В работает на высотах от 200 до 750 км.

Предположим, на высокой орбите он находится в режиме ожидания. А когда поступит приказ о пуске ядерных снарядов с его борта, он неизбежно должен опуститься на орбиту высотой 200 км, возможно, и ниже. Причем этот маневр займет значительное время, за которое ВКС России без проблем возьмут Х-37В на сопровождение.

И в случае реальной опасности этот космический носитель ядерного оружия будет гарантированно уничтожен ракетами "Нудоль" системы С-500 "Прометей".

Слова главы "Алмаз-Антея", сказанные в ходе марафона "Новое знание", свидетельствуют о том, что разработчики лучших в мире систем и комплексов воздушно-космической обороны внимательно следят за попытками США милитаризировать космос. И очень скоро Вооруженные силы России смогут отразить удар с околоземных орбит.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
X-37
А-235
С-400 Триумф
С-500
Компании
Boeing
DARPA
NASA
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
27.05.2021
С-500: Цель для уничтожения определена
16.06.2020
Сбить на гиперзвуке. Что Россия сможет противопоставить западному оружию будущего
15.12.2014
Противоракетная и противовоздушная оборона России будет лучшей в мире
27.11.2014
Гиперзвуковая гонка вооружений
30.07.2012
Бреши и окна в противоракетном зонтике страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 09:56
  • 2
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 28.05 09:54
  • 58
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 28.05 08:43
  • 1
Как возникли разногласия по поводу нового российского истребителя
  • 28.05 06:52
  • 52
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 28.05 06:18
  • 4
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 28.05 05:52
  • 37
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 28.05 01:44
  • 1
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 27.05 20:23
  • 1
Метрологическая служба «Омсктрансмаша» стала лучшей по области
  • 27.05 20:16
  • 71
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 27.05 19:18
  • 2
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 27.05 18:59
  • 1
Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали
  • 27.05 15:38
  • 2
Так себе владычица
  • 27.05 14:26
  • 8
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 27.05 09:49
  • 2203
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 19:55
  • 33
Что ждет Россию в космосе