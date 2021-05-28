Корабли Украины и Великобритании провели совместную тренировку в Черном море

Киев. 26 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В акватории Черного моря совместная корабельно-катерная тактическая группа Военно-морских сил Украины и Великобритании провела тренировку в море типа "PASSEX".

Как сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО.

"Кроме надводных боевых единиц, к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Двухдневная тренировка проходила в несколько этапов.

В частности, было отработано маневрирование, организация противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, постановка дымовой завесы. Кроме того, были отработаны корабельные учения по передаче грузов воздушным и траверзним способом, ведение разведки, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства и проведение поисково-спасательной операции.

Коммуникация между экипажами корабельно-катерной группы осуществлялась исключительно на английском языке.