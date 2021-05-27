ОДК внедряет роботизированное оборудование.

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха расширяет использование роботизированных технологических комплексов в производстве деталей авиационных газотурбинных двигателей. Пять роботизированных линий включены в производственную цепочку ПАО «ОДК-Сатурн», еще два проекта по роботизации вошли в инвестиционную программу на 2021-2023 годы.

В арсенале «ОДК-Сатурн» две роботизированные линии нанесения огнеупорных покрытий и получения керамических форм для заливки, роботизированный технологический комплекс штамповки лопаток, роботизированная измерительная ячейка, а также автоматическая линия флуоресцентного проникающего контроля (FPI-контроля).

Автоматизация исключает ручной монотонный труд, дает возможность обеспечить бесперебойное поддержание заданных параметров процесса. Все это обеспечивает необходимую себестоимость и качество особо ответственных деталей – лопаток авиационных газотурбинных двигателей. В том числе и для поставок компонентов второго-четвертого уровня мировым авиадвигателестроительным компаниям. Внедрение роботизации в производственный процесс ведется в рамках трансформации индустриальной модели ОДК и нацелено на повышение конкретных преимуществ продукции корпорации, — рассказал главный инженер ПАО «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

В планах рыбинского предприятия – освоение робототехнического комплекса полировки пера лопаток и автоматизированного оборудования для брикетирования (заливки деталей авиационных ГТД в технологическую заготовку-брикет).

Новые перспективные проекты технологического развития ПАО «ОДК-Сатурн» связаны с роботизацией шлифовальной и фрезерной обработки лопаток, комплекса сборки, обслуживания и хранения инструмента, а также с созданием автоматизированной транспортной системы.