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Industry Hunter

Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире

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Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире
Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире.
Источник изображения: industry-hunter.com

Компания NtechLab, один из мировых лидеров в области биометрических технологий и технологический партнер Госкорпорации Ростех, победила в конкурсе алгоритмов распознавания лиц Face Recognition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). Алгоритм NtechLab признан американским институтом лучшим в мире по результатам проведения семи независимых тестов, а по трем из них поставлен рекорд за всю историю проведения испытаний. 

Тестирование FRVT от NIST является единственным общепризнанным мировым соревнованием алгоритмов распознавания лиц, в том числе призванным помочь Министерству торговли США выявить лучших мировых поставщиков подобных программных решений. Оно соответствует сценарию подтверждения личности человека по фотографии. Данный сценарий используется в широком спектре гражданских, правоохранительных и национальных программ безопасности, включая проверку фото на визовых документах и при выдаче паспортов, а также в системах оплаты с помощью биометрических данных («по лицу»). 

За шесть лет NtechLab из перспективного стартапа выросла в компанию с более чем сотней сотрудников, сохранив при этом гибкость управления и нестандартность инженерных решений, благодаря которым и обратила на себя внимание Ростеха еще на ранних этапах своего развития. Миллиардные инвестиции, крупные заказы, технологическое лидерство — все это делает NtechLab одной из ведущих компаний российского IT-рынка. Сейчас одним из главных направлений работы компании является международное развитие — открываются зарубежные офисы, растет сеть партнеров по всему миру. Признание превосходства российских технологий на престижном международном конкурсе позволит кратно увеличить темпы роста зарубежной выручки компании, — рассказал председатель совета директоров NtechLab, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко. 

В рамках FRVT оценивалось более 100 алгоритмов от разработчиков из большого количества стран, включая Китай, США и Израиль. Тестирование FRVT проводилось по нескольким базам фото. При подведении итогов учитывались точность и скорость поиска, а также адаптируемость алгоритма к последующим изменениям. Алгоритм NtechLab стал номером один в работе с базами VISA, VISABORDER и BORDER, в которых содержатся изображения, идентичные по качеству фотографиям, снятым при пересечении границы и из визовых разрешений. По результатам работы с этими базами NtechLab показала лучшие результаты за всю историю конкурса NIST. Кроме того, NtechLab вошла в тройку по результативности распознавания лиц в медицинских масках. 

Так как все эти годы конкуренция росла, а точность и скорость работы алгоритмов конкурентов увеличивались, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что алгоритм интеллектуальной видеоаналитики NtechLab является лучшим в мире по целом ряду параметров. Для получения этого выдающегося результата инженеры NtechLab использовали инновационные подходы к обучению нейронных сетей, а также новые алгоритмы обработки и подготовки данных для машинного обучения. Результаты этих наработок уже используются в продуктах NtechLab и послужат повышению комфорта и безопасности жителей «умных городов» по всему миру, — отметил основатель NtechLab, глава лаборатории нейронных сетей компании Артем Кухаренко. 

Алгоритмы NtechLab неоднократно доказывали свое техническое превосходство в рамках репрезентативных международных конкурсов. В 2017 году разработка NtechLab уже признавалась лучшей Национальным институтом стандартов и технологий Министерства торговли США, а также заняла первое место по итогам соревнования американского Агентства передовых исследований в сфере разведки в категориях самый точный и самый быстрый алгоритм. В 2018 году NtechLab вошла в тройку победителей конкурса WIDER Pedestrian Challenge по детектированию пешеходов на основе их силуэтов, в 2019 году – заняла второе место на международном конкурсе ActEV-PC по распознаванию действий человека на видео.

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