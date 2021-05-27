Военный эксперт предположил, какое секретное оружие испытал "Калашников"

Опубликовано видео испытаний нового оружия России, какого – не уточняется. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Корнев прокомментировал кадры, а также выдвинул свою версию, что это за оружие.

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний нового российского оружия.

"Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?" – говорится в подписи к ролику в "ВКонтакте".

В Сети развернулась дискуссия. В частности, как написал Telegram-канал "Военный обозреватель", речь может идти о новом противотанковом ракетном комплексе (ПТРК).

В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев прокомментировал кадры, а также выдвинул свою версию.

"Я соглашусь, что речь идет о новом противотанковом ракетном комплексе. Что мы видим: по некому образу танка – достаточно прочная мишень, явно бронированная – наносится удар некой ракетой. Ракета высокоскоростная. Обычные противотанковые ракеты имеют дозвуковую или околозвуковую скорость, их на таком видео можно даже разглядеть, а здесь не видно. С большой вероятностью мы наблюдаем испытание модернизированного ПТРК "Вихрь-М". Это уникальная система вооружений", – сказал Дмитрий Корнев.

По словам эксперта, комплекс появился в девяностые годы, для своего времени это была революционная противотанковая система, а после модернизации она не имеет себе равных.

"Понятно, что сейчас используется современная разнесенная, многослойная броня, плюс активная броня, каждое это дополнение увеличивает защиту танка. Тем не менее, "Вихрю-М" одной ракеты хватит для того, чтобы любой современный танк был поражен и уничтожен. Несколько лет назад был заключен контракт на выпуск модернизированных "Вихрей-М" и на поставку их в Вооруженные силы России концерном "Калашников". Это авиационный ПТРК, он будет размещаться на вертолетах Ка-52 – одном из самых современных разведывательно-ударных вертолетов, которые есть на вооружении фронтовой авиации. Это дает уникальные возможности по поражению бронетанковой техники на дальности до 10 километров. Если Ка-52 получит это вооружение, то он будет самым эффективным в мире противотанковым вертолетом. Поскольку такого уровня противотанковых ракетных комплексов на данный момент не в одной армии мира нет", – заключил Дмитрий Корнев.