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Известия.ru

Москва призвала Британию прекратить деструктивную работу у границ РФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Москва призывает Великобританию прекратить деструктивную и дестабилизирующую деятельность у российских границ, заявила 26 мая в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Москве обратили внимание на высказывания министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, назвавшего Россию «противником, который представляет угрозу номер один Соединенному Королевству».


«Его антироссийская риторика лишена какой-либо конкретики», — отметил представитель МИДа в ходе трансляции на странице ведомства в Twitter.

Она рекомендовала «британским стратегам» прекратить дестабилизирующую деятельность у границ России, уточнив, что им известно, «о чем идет речь».

23 мая Уоллес заявил, что угрозой номер один для королевства является Россия. Он отметил также излишнюю, по его мнению, активность российских кораблей вблизи британских границ.

22 марта в интервью программе The Andrew Marr Show на Би-би-си он заявил, что Лондон решил расширить свой ядерный потенциал в связи с усилением противоракетной обороны России.

Военнослужащие Великобритании еще летом 2020 года активно следили за субмариной «Краснодар» класса «Варшавянка», которая направлялась в сторону Санкт-Петербурга. Тогда отмечалось, что иностранные военные потеряли лодку и не информировали о ее местонахождении.

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