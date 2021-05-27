Первая сотня «Атласов»

Airbus Military справилась с чередой неудач при создании самолётов Atlas. Вчера, 25 мая, пресс-служба компании сообщила о поставке 100-го серийного военно-транспортного самолёта A400M.

Юбилейный A400M Atlas «достался» Испании, для которой он стал десятым. Самолёт совершил рейс из Севильи в Сарагосу, где базируется испанский флот A400M. Кроме того, в Airbus Military отчитались ещё об одном достижении своих военных транспортников — парк A400M Atlas записал на свой счёт 100 000 лётных часов.

Промо-ролик самолёта 400M Atlas к поставке 100-й единицы

Airbus A400M — турбовинтовой четырёхмоторный военно-транспортный самолёт, который производится корпорацией Airbus Military. Airbus A400M совершил свой первый полёт в 2009 году, его заказчиками выступают восемь стран, которые суммарно заказали порядка 200 единиц.

Объём грузового отделения A400M составляет около 340 куб. м, что почти вдвое больше, чем у самолётов аналогичного назначения, состоящих на вооружении европейских армий. Такие размеры позволят машине перевозить все основные типы вооружения и боевой техники, не разбирая их предварительно. Максимальная грузоподъёмность самолёта составляет 37 т: в A400M могут разместиться 120 десантников, два ударных вертолёта или шесть бронированных внедорожников.