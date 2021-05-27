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РИА Новости

В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"

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Кадр из видео концерна "Калашников"
Кадр из видео концерна "Калашников".
Источник изображения: © Концерн "Калашников"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В России успешно протестировали доработанные авиационные управляемые ракеты "Вихрь", сообщили в пресс-службе "Калашникова".

Ранее группа компаний опубликовала на своей странице "ВКонтакте" тизер испытаний оружия, которое в СМИ растиражировали как "новое секретное".

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В появившемся позже релизе уточняется, что на одном из полигонов Минобороны с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" произвели 22 пуска доработанными ракетами "Вихрь".

В мероприятиях участвовали ВКС, АО "КБП" и АО "НЦВ Миль и Камов".



Специалистам удалось повысить вероятность поражения цели при пусках на малую дальность и увеличить стабильность в полете. При этом все изменения достигнуты без изменения тактико-технических характеристик ракеты.

Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения — 800-10 000 метров, высота применения — 10-4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
КБП
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2 комментария
№1
27.05.2021 18:37
Сверхзвук - это хорошо, конечно, быстро долетит до цели ракета, не нужно долго её сопровождать самомому находясь на возможной линии огня противника, а ещё можно преодолеть КАЗ Trophy, но:

Цитата, q
"Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.
Это ж слишком мало - только в борта стрелять современным ОБТ. У "Корнета" 1200-1300 мм, но и то может не пробить лобовую часть башни "Меркавы IV".
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№2
27.05.2021 19:03
Цитата, Враг сообщ. №1
Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.
Интересно, у старого писали 1000 мм .http://btvt.narod.ru/4/vichr.htm
https://missilery.info/missile/vichr
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