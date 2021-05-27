В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В России успешно протестировали доработанные авиационные управляемые ракеты "Вихрь", сообщили в пресс-службе "Калашникова".

Ранее группа компаний опубликовала на своей странице "ВКонтакте" тизер испытаний оружия, которое в СМИ растиражировали как "новое секретное".

(function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-58907206_86713", -58907206, 86713, 'w3l2M61NejaewQ-qkeUu7igfgjJs', {redesign: 1})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());

В появившемся позже релизе уточняется, что на одном из полигонов Минобороны с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" произвели 22 пуска доработанными ракетами "Вихрь".

В мероприятиях участвовали ВКС, АО "КБП" и АО "НЦВ Миль и Камов".

Специалистам удалось повысить вероятность поражения цели при пусках на малую дальность и увеличить стабильность в полете. При этом все изменения достигнуты без изменения тактико-технических характеристик ракеты.

Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения — 800-10 000 метров, высота применения — 10-4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.