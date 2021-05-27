"Контроль за всем регионом": возле Йемена нашли «таинственную» военную базу

Спутники обнаружили неизвестную военную базу на ключевом маршруте поставок нефти

Спутники частной американской компании Planet Labs в апреле сделали снимки, зафиксировавшие неизвестную ранее взлетно-посадочную полосу, которая строится на вулканическом острове Маюн (Йемен). Что известно о строительстве попавшей в кадр авиабазы - в материале «Газеты.Ru».

Вулканический остров, на котором строится военная база, находится на пересечении важнейших мировых торговых путей для поставок энергоресурсов и других коммерческих грузов, пишет Associated Press.

Хотя ни одна страна не объявила о своих притязаниях на авиабазу на острове Маюн в Баб-эль-Мандебском проливе, предыдущую попытку построить капитальную взлетно-посадочную полосу на этом острове несколько лет назад связывают с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Архипелаг Маюн занимает стратегическое положение в Баб-эль-Мандебском проливе, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря и является одной из самых загруженных водных транспортных артерий в мире.

Маюн (или Перим) - остров вулканического происхождения в Баб-эль-Мандебском проливе, разделяющий его на Большой, или Дакт-эль-Маюн, шириной около 20 км, и Малый, или Баб-Искандер. Ширина последнего - около 3 км. Площадь острова, принадлежащего Йемену, составляет 13 кв. км. Население острова - 221 человек.

Официальные лица международно признанного правительства Йемена тоже утверждают, что за этими последними усилиями стоят Эмираты, хотя в 2019 году ОАЭ объявили, что выводят свои войска из коалиции под руководством Саудовской Аравии, созданной для борьбы с йеменскими повстанцами-хуситами.

«Кажется, это действительно долгосрочная стратегическая цель - установить относительно постоянное присутствие», - сказал Джереми Бинни, редактор издания Janes, который следил за строительством на Маюне в течение многих лет. Речь идет, по его словам, «возможно, не только о войне в Йемене", и надо в целом рассматривать "ситуацию с судоходством» .

Официальные лица Объединенных Арабских Эмиратов в Абу-Даби и посольство ОАЭ в Вашингтоне не ответили на запросы AP о комментариях. Сенатор США Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут), назвал базу «напоминанием, что ОАЭ на самом деле находятся отнюдь не за пределами Йемена».

Взлетно-посадочная полоса на острове Маюн позволяет любому, кто ее контролирует, проецировать военную мощь на Баб-Эль-Мандебский пролив и без труда наносить авиаудары по материковому Йемену, пишет агентство. Она также является базой для любых операций в Красном море, Аденском заливе и близлежащей Восточной Африке.

Спутниковые снимки Planet Labs Inc. показывают, что самосвалы и грейдеры строят на острове взлетно-посадочную полосу длиной 1,85 км. К 18 мая эти работы были завершены. К югу от взлетно-посадочной полосы уже построены три ангара.

Взлетно-посадочная полоса такой длины может принимать штурмовики, разведчики и транспортные самолеты. Более ранняя попытка, предпринятая в конце 2016 года, а затем заброшенная, предполагала строительство еще большей взлетно-посадочной полосы длиной более 3 км, которая позволяла бы в этом случае использовать боевые самолеты вплоть до стратегических бомбардировщиков.

Представители минобороны международно признанного правительства Йемена подтверждают, что ОАЭ строят на острове взлетно-посадочную полосу. Официальные лица йеменского государства на условиях анонимности, говорят, что в последние недели корабли Эмиратов доставляли на остров Маюн войска, вооружение и военную технику, пишут СМИ.

Военные чиновники заявили, что недавняя напряженность между главами ОАЭ и Йемена частично была вызвана требованием Эмиратов к его правительству подписать соглашение об аренде Маюна на 20 лет. Между тем, официальные лица ОАЭ не признают наличия разногласий.

Первоначальный, но неудавшийся строительный проект появился после того, как Эмираты и союзные силы отвоевали остров у поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов в 2015 году. К концу 2016 года спутниковые снимки показывали, что там ведется строительство.

Буксиры, связанные с базирующейся в Дубае компанией Echo Cargo & Shipping LLC, десантные суда и перевозчики из Абу-Даби Bin Nawi Marine Services LLC, помогли доставить оборудование на остров в ходе этой первой попытки, согласно сигналам слежения, записанным информационной компанией Refinitiv. Спутниковые фотографии показывали, что Эмираты выгружали различное оборудование и механизмы во временном порту острова Маюн.

При этом последние данные о судоходстве не показывают зарегистрированных судов в районе Маюна, что позволяет предположить, что тот, кто обеспечивал морские перевозки для строительства ВПП на острове, отключил устройства слежения автоматической идентификационной системы своих судов, чтобы не быть обнаруженным и идентифицированными.

Первоначальное строительство ВПП было остановлено в 2017 году. Это связывают с трудностями при разработке скального грунта вулканического острова. Строительство новой взлетно-посадочной полосы всерьез возобновилось примерно с 22 февраля текущего года, как показали спутниковые фотографии. Это произошло через несколько недель после того, как президент Джо Байден объявил о прекращении поддержки Соединенными Штатами наступательной операции против хуситов, возглавляемой Саудовской Аравией.

Решение Эмиратов возобновить строительство авиабазы было принято после того, как ОАЭ демонтировали части своей военной базы, которую они использовали в Эритрее в качестве плацдарма для своей кампании в Йемене.

«В то время как Африканский Рог «стал опасным местом» для ОАЭ из-за конкурентов и местных военных рисков, а у острова Маюн небольшое население и он представляет собой весьма ценное место для наблюдения за Красным морем», - сказала аналитик Итальянского института международных политических исследований Элеонора Ардемагни. В регионе участились нападения и инциденты.

Остров Маюн находится примерно в 3,5 км от юго-западного побережья Йемена. Мировые державы признавали значение острова на протяжении многих сотен лет, особенно после открытия Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря. Великобритания удерживала этот остров вплоть до своего ухода из Йемена в 1967 году.

Советский Союз вместе с правительством Южного Йемена модернизировал военно-морские объекты Маюна, но использовал их «лишь изредка», согласно анализу ЦРУ от 1981 года.

Вероятно, это было связано с необходимостью доставлять на остров воду и другие материальные средства. «Это повлияет и на функционирование новой авиабазы, так как на острове Маюн нет современного порта», - сказал аналитик Janes Джереми Бинни.

Однако база на острове Маюн по-прежнему может заинтересовать американские войска, пишет AP. Вооруженные силы США не так давно действовали с йеменской авиабазы Аль-Анад, осуществляя удары беспилотными летательными аппаратами по формированиям "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ) на Аравийском полуострове, пока наступление хуситов не вынудило их уйти оттуда в 2015 году.

Центральное командование Вооруженных сил США не ответило на запрос AP о комментарии. В Центральном разведывательном управлении от комментариев тоже отказались.

У ОАЭ уже давно были планы по различному использованию острова Маюн. В частности, проект моста Йемен-Джибути через остров Маюн (Перим) был анонсирован в 2008 году дубайской компанией Al Noor Holding Investments. Этот мост длиной около 28,5 км должен был стать одним из самых протяженных в мире.

«Баб-эль-Мандебский пролив (или в переводе с арабского «Врата Скорби») имеет исключительно важное стратегическое значение. Именно через него грузопотоки идут из Европы через Средиземное море, Суэцкий канал и Красное море в Индийский океан и далее в страны юго-восточной Азии и наоборот. Кто контролирует пролив, фактически контролирует мировую торговлю.

Поэтому значение военной базы в самой узкой части этого пролива трудно переоценить. Это означает эффективное проецирование военной мощи не только на пролив, но и на весь прилегающий к нему регион», - пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Михаил Ходаренок