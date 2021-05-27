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Румен Радев: необходимо искать новые инструменты для работы с Россией (Дневник, Болгария)

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Президент Болгарии Румен Радев на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Болгарии Румен Радев на саммите ЕС в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo, Johanna Geron, Pool via AP

«Необходимо искать новые инструменты для работы с Россией», — заявил президент Болгарии на саммите ЕС в Брюсселе. Так он прокомментировал доклад комитета Европарламента по международным отношениям. «Видели мы эти инструменты Радева, — иронизируют болгарские читатели. — Стоять на коленях и смирно слушать назидательные лекции Запада».

"Исключительно важно использовать все механизмы для сотрудничества с Россией по вопросам безопасности, изменения климата и борьбы с covid-19. Россия может пойти и другим путем, вы знаете об их тесном сотрудничестве с Китаем. Поэтому необходимо искать баланс и сохранять диалог", - прокомментировал Радев доклад Комитета Европарламента по международным отношениям.

По его словам, когда хотя бы одна страна чувствует угрозу, ЕС должен проявить солидарность. "Мы до поздней ночи обсуждали отношения с Россией - сложную для ЕС тему. Это были дебаты голоса разума и трезвой оценки. Многие европейские лидеры ясно выразили свою обеспокоенность состоянием отношений с Россией и пришли к выводу, что растущая напряженность и раскол в Европе не в пользу ЕС" - пояснил Румен Радев.

По его словам, основой политики в отношении России должны быть пять принципов политики ЕС, один из которых - диалог.

***

Комментарии

Хай Буй

Учитывая основную специальность Радева, понятно, какие инструменты он имеет в виду, но, смею добавить, одних самолетов будет недостаточно. Нужны еще значительно улучшенная противовоздушная или противоракетная оборона, а также усиление присутствия союзников по НАТО на нашей территории. Экономические санкции сделают только лучше.

Hristo Daskalov

А у Радева будут конкретные предложения? Я бы послушал.

Billy Pilgrim

Европейские страны правы, что не хотят конфронтации с Россией. Это у США проблемы с Россией, пусть они на Аляске их и решают, а не указывают европейским странам, с какой стороны окружать РФ.

tacheaux

Радев не упустил возможности высказаться против антироссийских санкций: "От них нет пользы. Нужно искать новый подход к России". Радев снова выступил как адвокат Путина, а не как президент Болгарии. По его словам, диалог с Россией должен продолжиться, несмотря на то, что Боррель ездил в Москву вести диалог, а русские его оттуда выгнали. Возможно, Радев намерен продолжить диалог с Москвой как монолог, в котором Москва высказывает свои претензии, а Европа молча соглашается с ними без каких-либо возражений. Браво! Молодец. Настоящий российский представитель.

zwq17671509

По России и Белоруссии Болгарии стоит просто поддерживать общую позицию ЕС, без лишней риторики. Довольно смешно бить себя в грудь, что "мы выгнали русских шпионов", но при этом строить транзитную трубу Газпрома за 3 миллиарда. Такими выступлениями мы только позорим себя перед нашими европейскими партнерами.

Делян Ковачев

Радев не хочет высказываться против путинской России, но должен проявить сочувствие к нормальным людям, не обидев своих! Ох, тяжела судьба социалиста (бывшего коммуниста) в Болгарии!

abc

Радев ведет себя по отношению к России вполне адекватно на фоне общей политики ГЕРБ по отношению к империи. За десятилетие правления товарища Борисова мы наслушались разговоров о евроатлантизме и других ценностях, однако это ГЕРБ оплатил реакторы в Белене, позволил Бургасскому нефтехимическому комбинату существовать в безмятежном состоянии оффшора и неконтролируемости (не уверен, принес ли этот бизнес что-то болгарскому обществу), позволял агентам ГРУ поджигать склады и безнаказанно травить болгар на территории Болгарии, строить русский поток и бесчисленное множество прочего бреда в интересах Кремля.

ixn09390851

Видели мы эти инструменты Радева: стоять на коленях и смирно слушать назидательные лекции.

Емилия Ковачева

Мы вообще впервые слышим на европейской сцене позицию Болгарии по актуальным вопросам, а не "Да, госпожа Меркель" или "Да, господин Юнкер"

volarok

Если Радев надеется, что ЕС начнет диалог с Россией, а он выступит в роли посредника, его можно понять. Иначе его позиция выглядит абсолютно неадекватно. Лоббирование в пользу России ставит его в полную политическую изоляцию, и это станет очевидным еще до возвращения в Болгарию.


Видка Атанасова

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