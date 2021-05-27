Российские Ту-22М3 в Сирии признали угрозой британским и американским АУГ

Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России, развернутые на авиабазе Хмеймим в Сирии, могут угрожать британским и американским авианосным ударным группам (АУГ), действующим в Средиземном море, признает The Drive.

Американское издание отмечает, что по времени прилет Ту-22М3 в Хмеймим практически совпадает с прибытием авианосца Queen Elizabeth в Средиземное море. The Drive напоминает, что на британский корабль выступает носителем палубных истребителей пятого поколения F-35B Lightning II.

Издание пишет, что во времена холодной войны американские авианосцы и боевые корабли, вооруженные крылатыми ракетами, были основной целью советских Ту-22М в Средиземном море и Атлантическом океане.

The Drive напоминает, что основным оружием Ту-22М3 выступает сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности Х-22 «Буря», усовершенствованная до Х-32. Издание отмечает, что дальность последней превышает 800 километров.

Таким образом в The Drive прокомментировали прибытие трех Ту-22М3 в Сирию.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии. В настоящее время планируется модернизация 30 единиц Ту-22М3 до уровня Ту-22М3М.

Иван Потапов