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Российские Ту-22М3 в Сирии признали угрозой британским и американским АУГ

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ / ТАСС

Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России, развернутые на авиабазе Хмеймим в Сирии, могут угрожать британским и американским авианосным ударным группам (АУГ), действующим в Средиземном море, признает The Drive.

Американское издание отмечает, что по времени прилет Ту-22М3 в Хмеймим практически совпадает с прибытием авианосца Queen Elizabeth в Средиземное море. The Drive напоминает, что на британский корабль выступает носителем палубных истребителей пятого поколения F-35B Lightning II.

Издание пишет, что во времена холодной войны американские авианосцы и боевые корабли, вооруженные крылатыми ракетами, были основной целью советских Ту-22М в Средиземном море и Атлантическом океане.

The Drive напоминает, что основным оружием Ту-22М3 выступает сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности Х-22 «Буря», усовершенствованная до Х-32. Издание отмечает, что дальность последней превышает 800 километров.

Таким образом в The Drive прокомментировали прибытие трех Ту-22М3 в Сирию.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии. В настоящее время планируется модернизация 30 единиц Ту-22М3 до уровня Ту-22М3М.


Иван Потапов

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Страны
Великобритания
Россия
Сирия
США
Продукция
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Ту-22М
Проекты
Авианосец
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