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Интерфакс-АВН

Обновлённая ракета "Вихрь" успешно испытана на боевом "Аллигаторе"

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Ракетный комплекс «Вихрь-1»
Ракетный комплекс «Вихрь-1».
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Прошедшая модернизацию управляемая ракета "Вихрь" успешно испытана с вертолета Ка-52 "Аллигатор", сообщили в пресс-службе "Калашникова".

"Группа компаний "Калашников" совместно с Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ, КБП и "НЦВ Миль и Камов" успешно завершила летные испытания управляемых ракет "Вихрь", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в ходе испытаний было произведено 22 пуска ракет с разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор" на полигоне Минобороны России.

"В рамках проведенных доработок была повышена вероятность поражения цели при пусках на малую дальность, увеличена стабильность в полете. Все эти качественные изменения были достигнуты без изменения тактико-технических характеристик (ТТХ) ракеты. Типовые испытания подтвердили эффективность доработок", - сказали в пресс-службе.

По данным "Калашникова", ранее также с положительным результатом были проведены работы по оценке возможности поражения целей на дальностях до 10 км, что существенно превышает заданные при разработке ракеты ТТХ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
КБП
Минoбороны РФ
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