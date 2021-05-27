Дело бывшего топ-менеджера «Ростеха»

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Владислава Трифонова "Система залпового отката. Бывшему топ-менеджеру "Ростеха" Алле Лалетиной добавили обвинение в коррупции", Следственный комитет предъявил новое обвинение бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех" Алле Лалетиной. Следствие инкриминировало ей получение взяток на сумму 70 млн руб., или более $1 млн, от бывшего гендиректора АО "Новосибирский завод искусственного волокна" (НЗИВ), производящего головные части ракет "Искандер" и реактивные снаряды к системам залпового огня. В последнее время госпожа Лапетина находилась под домашним арестом в рамках дела о мошенничестве с "мертвыми душами".

Бывший директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех" Алла Лалетина (с) ГК "Ростех"

Утром 25 мая группа оперативников службы экономической безопасности ФСБ и следователей СКР прибыла в элитный коттеджный поселок "Ландшафт", расположенный на Рублево-Успенском шоссе в 9 км от МКАД. Здесь в своем особняке отбывала домашний арест бывший директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех" Алла Лалетина. Эта мера пресечения была избрана ей Головинским райсудом Москвы по ходатайству следователя УМВД по Северному округу столицы в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) - трудоустройстве 14 "мертвых душ" в московское представительство входящего в "Ростех" АО НЗИВ. В особняке бывшего топ-менеджера были проведены обыск и выемка документов, а после этого госпожу Лалетину доставили в здание главного следственного управления СКР в Техническом переулке. Здесь женщине стало плохо. Ей оказали необходимую медпомощь, затем следователь предъявил госпоже Лалетиной обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК, после чего допросил ее в качестве обвиняемой.

По данным "Ъ", в материалах дела речь идет о незаконных выплатах, которые Алла Лалетина получала в период с февраля 2018 по апрель 2019 года от гендиректора уже упомянутого НЗИВ Рустама Измайлова.

Отметим, что господин Измайлов возглавил НЗИВ в декабре 2017 года, после того как прежний глава предприятия Валерий Петров был обвинен в растрате (ст. 160 УК). Однако спустя два месяца после этого назначения в своем кабинете в офисе "Ростеха" на улице Усачева, 24 госпожа Лалетина, по версии следствия, потребовала от топ-менеджера выплачивать ей по 6 млн руб. ежемесячно. Взамен она пообещала общее покровительство господину Измайлову, а также финансирование программ модернизации предприятия, используя для этого свой пост в совете директоров ростеховского НПО "Техмаш".

По версии следствия, деньги госпоже Лалетиной приносили в офис "Ростеха", ресторан Вlack Market и галерею "Времена года" на Кутузовском проспекте, к ней домой в Жуковку или в ТЦ Dream House в Барвихе. Также гендиректор оборонного завода, полагают в СКР, оплатил и двадцатидневный отдых госпожи Лалетиной в Турции в апреле-мае 2018 года, потратив на это 2,5 млн руб. Всего таким образом госпожа Лалетина, по подсчетам следствия, получила более 70 млн руб.

Входящее в "Ростех" АО "Новосибирский завод искусственного волокна" выпускает обширную номенклатуру изделий. Однако его основной продукцией являются снаряды для систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Торнадо", а также головные части ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", морские мины и изделия для оборонных целей.

Рустам Измайлов, уволившийся с должности гендиректора НЗИВ в 2019 году, уже дал признательные показания после того, как сотрудники ФСБ задержали его в рамках другого расследования. Они и стали основой обвинения.

Причем показания господина Измайлова были оформлены, по данным "Ъ", как явка с повинной в рамках ст. 291 (дача взятки) УК, что позволило заявителю уйти от ответственности по делу Аллы Лалетиной.

Напомним, что в декабре прошлого года бывшему топ-менеджеру госкорпорации полицией было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК - она, по версии следствия, получала зарплаты за полтора десятка "мертвых душ", фиктивно устроенных в столичный офис НЗИВ. Этим делом занимается УМВД Северного округа - обвинения предъявлены также и двум знакомым бывшего топ-менеджера "Ростеха", заместителям гендиректора научно-производственного концерна (НПК) "Техмаш" (учрежден госкорпорацией) Екатерине Тютюниковой и Людмиле Животовской. Они также находятся под домашним арестом, но по новому делу пока не проходят. Планируется, что уже среду, 26 мая, Басманный райсуд рассмотрит ходатайство об избрании госпоже Лалетиной новой меры пресечения в виде помещения в СИЗО на два месяца.

В "Ростехе" отметили, что следственные действия по уголовному делу осуществляются при содействии службы безопасности госкорпорации.