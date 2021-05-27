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Известия.ru

В Минске оценили активность НАТО у границ Белоруссии

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил в среду, 26 мая, что активность НАТО у границ республики выглядит как меры заблаговременной подготовки к ведению военных действий.

«Создаются условия для безоговорочного военного доминирования по отношению к Беларуси. Все вышеперечисленное является ничем иным, как мерами заблаговременной подготовки к ведению военных действий. Эти действия вызывают у нас беспокойство и озабоченность, что требует принятия ответных мер», — приводит слова Хренина «БелТа».

Он подчеркнул, что градус напряженности вокруг Белоруссии постоянно возрастает. Это, по его словам, вызывает озабоченность республики. Он уточнил, что за прошлую неделю белорусская сторона зафиксировала три демонстративных полета стратегической бомбардировочной авиации ВС США в 30 км от границы Белоруссии.

«Можно предположить, что в ходе них отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Белоруссии», — заключил министр.

Ранее, 16 мая, первый заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Игорь Король заявил, что страны НАТО развивают военную инфраструктуру у границ республики. Он подчеркнул, что за последние четыре года военная инфраструктура альянса на сопредельной территории значительно усовершенствовалась.

18 апреля заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии, генерал-майор Владимир Арчаков заявил, что около 70 военных учений в прошлом году провели Польша, Латвия и Литва и по сей день иностранные войска у белорусских границ «буквально круглые сутки оттачивают свое боевое мастерство».

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