Башню со 155-мм орудием испытывали на Т-72

Боевые машины семейства Т-72 стали основой для различных образцов боевой и инженерной техники.

Были среди них и необычные конструкторские решения. Например, в Индии шасси "семьдесят второго" пытались приспособить для зенитного ракетного комплекса малой дальности Akash. Но в итоге окончательный выбор сделали в пользу колесного вездехода.

В этой стране также проводились испытания вариантов нижнетагильских танков, выпускаемых по лицензии, с различными башнями самоходных артиллерийских орудий. Например, от разработчиков из Южно-Африканской республики, которые ранее стали широко известны как создатели пушки-гаубицы G-5 и САУ G6 Rhino (6х6).

Образец для Индии имел 155-мм орудие и мог поражать цели обычными осколочно-фугасными снарядами на дистанции до 30000 метров, а активно-реактивными боеприпасами уже на 39000 метров. Дальность стрельбы прямой наводкой составляла от 500 до 3000 метров.

Скорострельность -3 выстрела в минуту, хотя при необходимости может доводиться до 8 выстрелов в минуту. Боекомплект - 40 единиц. Время развертывания и ухода с позиции - всего 30 секунд.

В качестве оборонительного вооружения на башне предусматривалась установка 7,62-мм пулемета. Имелась 81-мм маскировочная дымовая гранатометная установка.

Сообщалось, что самоходка двигается со скоростью до 80 км/ч, хотя реально вряд ли больше шестидесяти. Запас топлива -1000 литров. Боевая масса - 45000 кг. Экипаж - 4 человека.

Во время проверочных тестов было установлено, что САУ получилась слишком громоздкой и недостаточно мобильной.

Позже испытывался вариант уже на шасси индийского танка Arjun, но и он не был доведен до серийного производства.

South African experimental T-6 155mm SPH variant based on T-72 hull with G6 howitzer turret pic.twitter.com/usl3rw7vmd — Caesar (@Ninja998998) May 25, 2021

Алексей Моисеев