Войти
Российская газета

Башню со 155-мм орудием испытывали на Т-72

861
0
0
Источник изображения: youtube.com

Боевые машины семейства Т-72 стали основой для различных образцов боевой и инженерной техники.

Были среди них и необычные конструкторские решения. Например, в Индии шасси "семьдесят второго" пытались приспособить для зенитного ракетного комплекса малой дальности Akash. Но в итоге окончательный выбор сделали в пользу колесного вездехода.

В этой стране также проводились испытания вариантов нижнетагильских танков, выпускаемых по лицензии, с различными башнями самоходных артиллерийских орудий. Например, от разработчиков из Южно-Африканской республики, которые ранее стали широко известны как создатели пушки-гаубицы G-5 и САУ G6 Rhino (6х6).

Образец для Индии имел 155-мм орудие и мог поражать цели обычными осколочно-фугасными снарядами на дистанции до 30000 метров, а активно-реактивными боеприпасами уже на 39000 метров. Дальность стрельбы прямой наводкой составляла от 500 до 3000 метров.

Скорострельность -3 выстрела в минуту, хотя при необходимости может доводиться до 8 выстрелов в минуту. Боекомплект - 40 единиц. Время развертывания и ухода с позиции - всего 30 секунд.

В качестве оборонительного вооружения на башне предусматривалась установка 7,62-мм пулемета. Имелась 81-мм маскировочная дымовая гранатометная установка.

Сообщалось, что самоходка двигается со скоростью до 80 км/ч, хотя реально вряд ли больше шестидесяти. Запас топлива -1000 литров. Боевая масса - 45000 кг. Экипаж - 4 человека.

Во время проверочных тестов было установлено, что САУ получилась слишком громоздкой и недостаточно мобильной.

Позже испытывался вариант уже на шасси индийского танка Arjun, но и он не был доведен до серийного производства.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
ЮАР
Продукция
Akash
Arjun Mk II
Т-72
Похожие новости
20.05.2019
В Индии заявлено о низком качестве боеприпасов для Т-90 и другой техники
15.06.2016
В здоровом Дели – здоровый дух
29.01.2014
Индия показала модернизированный танк Arjun
20.12.2011
Индийская 155-мм САУ Bhim (ФОТО)
12.07.2011
Армия Индии купит 248 улучшенных танков Arjun
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 19:03
  • 2
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 27.05 18:59
  • 1
Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали
  • 27.05 18:54
  • 1
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 27.05 15:38
  • 2
Так себе владычица
  • 27.05 14:42
  • 34
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 27.05 14:39
  • 69
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 27.05 14:26
  • 8
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 27.05 13:03
  • 46
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 27.05 12:39
  • 53
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 27.05 09:49
  • 2203
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 19:55
  • 33
Что ждет Россию в космосе
  • 26.05 18:56
  • 15
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.05 17:47
  • 1
The National Interest (США): Россия утверждает, что видит американские истребители-невидимки F-22 и F-35
  • 26.05 17:42
  • 1
Путин заявил об успешном завершении испытаний ЗРК С-500
  • 26.05 17:38
  • 1
"Надо было думать раньше": в США нашли, чем ответить России