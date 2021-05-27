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ЦАМТО

Началось строительство четвертого танкера-заправщика класса "Джон Льюис" для ВМС США

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Танкер-заправщик типа Т-АО-205
Проектное изображение головного танкера-заправщика нового типа Т-АО-205 John Lewis, планируемого к строительству для Командования морских перевозок ВМС США. Вторым танкером этого типа должен стать Т-АО-206 Harvey Milk.
Источник изображения: General Dynamics NASSCO

ЦАМТО, 26 мая. Командование ВМС США объявило о начавшемся 21 мая строительстве на предприятии компании General Dynamics-National Steel and Shipbuilding Company (GD-NASSCO) танкера-заправщика следующего поколения класса "Джон Льюис", (T-AO 208) "Роберт Ф.Кеннеди".

Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, закладка киля была произведена без торжественной церемонии.

(T-AO 208) "Роберт Ф.Кеннеди" станет четвертым кораблем класса "Джон Льюис".

Как сообщал ЦАМТО, GD-NASSCO в июне 2016 года объявила о заключении с командованием кораблестроения и вооружения ВМС США контракта на разработку детального проекта и постройку головного танкера-заправщика класса T-AO 205 "Джон Льюис". Подписанное по итогам конкурса соглашение включало опционы на строительство пяти дополнительных судов. Стоимость контракта на постройку головного корабля составила 640,2 млн. долл. В случае реализации всех опционов, стоимость проекта составит 3,156 млрд. долл.

Церемония резки стали для постройки (T-AO -205) "Джон Льюис" состоялась 20 сентября 2018 года. Закладка киля корабля прошла на предприятии в Сан-Диего 13 мая 2019 года, спуск на воду – 13 января 2021 года.

В настоящее время на предприятии GD-NASSCO также строится судно (T-AO-206) "Харви Милк", закладка киля которого состоялась в сентябре 2020 года. В конце 2020 года началась резка стали для постройки (T-AO-207) "Эрл Уоррен". Заключены контракты на постройку (T-AO 209) "Люси Стоун" и (T-AO 210) "Соджорнер Трут".

Программа предусматривает закупку в конечном итоге до 20 новых танкеров-заправщиков, которые заменят устаревшие суда T-AO 187 класса "Генри Дж. Кайзер". Кроме того, они совместно с транспортами общего назначения T-AKE могут применяться для поддержки в море авианосных ударных групп и амфибийно-десантных групп.

Корабли войдут в состав командования морских перевозок ВМС США. Танкер-заправщик класса "Джон Льюис" предназначен для снабжения надводных кораблей ВМС США в море, а также доставки топлива для самолетов палубной авиации.

Длина корабля составляет 227,3 м, максимальная ширина – 32,2 м, водоизмещение – 49850 т. Судно может развивать скорость до 20 узлов, транспортировать 157000 баррелей нефтепродуктов, включая новые биотоплива. Танкеры также смогут транспортировать сухие грузы, принимать вертолеты. На борту могут разместиться 125 человек.

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Страны
США
Компании
General Dynamics
Проекты
2020-й год
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