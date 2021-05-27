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ЦАМТО

В Подмосковье открылась 4-я Международная конференция по разминированию

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Парк Патриот в Кубинке. Архивное фото
Парк Патриот в Кубинке. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 26 мая. В Подмосковье на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" открылась 4-я Международная конференция по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам.

В ней участвуют делегации из 24 стран и от 5 международных организаций.

"Обмен имеющимся национальным опытом в вопросах разминирования позволит нам в дальнейшем на более качественном уровне парировать связанные с этим угрозы, следовать основному целевому приоритету нашей работы – сохранение жизни и здоровья как мирного населения, так и саперов", – отметил, открывая конференцию, начальник инженерных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

В первый день работы конференции специалисты поделятся опытом работы в области разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам. Также будут продемонстрированы возможности Международного противоминного центра ВС РФ по подготовке специалистов гуманитарного разминирования, будут представлены образцы средств инженерного вооружения, которые в различных условиях применяются при очистке местности от взрывоопасных предметов.

В конференции принимают участие делегации из 24 стран, а также представители международных и неправительственных организаций, таких как Служба ООН по разминированию, Международный Комитет Красного Креста, Женевский международный центр гуманитарного разминирования, Швейцарский фонд по противоминной деятельности, Центр по разминированию Республики Сербия.

Россия представлена семью делегациями от различных министерств и пятью негосударственными организациями, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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