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РИА Новости

Путин освободил ряд призывников от обязательной медкомиссии

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Прохождение медкомиссии призывниками в Москве
Прохождение медкомиссии призывниками в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем призывникам, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, не связанные с состоянием здоровья.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прежде граждане при призыве на военную службу проходили медицинское освидетельствование для определения их годности к армии.

Данный закон исключил обязанность пройти медкомиссию для тех, у кого есть отсрочка от армии не по состоянию здоровья. Вместе с тем такой призывник сможет пройти медкомиссию по собственному желанию.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
Медицина
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