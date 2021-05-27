Путин освободил ряд призывников от обязательной медкомиссии

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем призывникам, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, не связанные с состоянием здоровья.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прежде граждане при призыве на военную службу проходили медицинское освидетельствование для определения их годности к армии.

Данный закон исключил обязанность пройти медкомиссию для тех, у кого есть отсрочка от армии не по состоянию здоровья. Вместе с тем такой призывник сможет пройти медкомиссию по собственному желанию.