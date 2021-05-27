ГД приняла в I чтении законопроект об усилении контроля за оборотом оружия

Госдума приняла в первом чтении законопроект о медицинских противопоказаниях для владения оружием и усилении государственного контроля за его оборотом, следует 26 мая из данных на сайте нижней палаты парламента.

Законопроектом вносится ряд изменений в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» и Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что по состоянию на 1 мая 2021 года в России насчитывается более 3,6 млн граждан, имеющих разрешение на хранение, ношение и использование свыше 6,3 млн единиц оружия. При этом, по мнению авторов законопроекта, действующие механизмы контроля состояния являются недостаточно эффективными и не позволяют своевременно и гарантированно выявить медицинские противопоказания для ношения и использования оружия, что создает риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

Перечень основных понятий закона предлагается расширить новым — «медицинские противопоказания к владению оружием», которым будут определяться заболевания или состояния, препятствующие гражданину пользоваться оружием. Этот перечень будет устанавливаться правительством России. Также закон предлагается дополнить новой статьей, которая вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием.

Наличие таких противопоказаний будет устанавливаться по результатам медосвидетельствования, проводить его смогут только государственные и муниципальные медицинские организации.

«Принятие законопроекта позволит значительно усилить механизмы госконтроля за оборотом оружия, упразднив возможность фальсификации медицинских документов, что позволит не допустить завладения оружием лицам с психическими и иными медицинскими отклонениями. Кроме того, упрощается порядок взаимодействия органов власти и государственных организаций с гражданами путем цифровой трансформации предоставляемых услуг», — резюмировали авторы законопроекта.

Законопроект, подготовленный членами партии «Единая Россия», был внесен в Думу 17 мая после стрельбы в казанской гимназии.

11 мая президент России Владимир Путин распорядился проработать новое положение, регламентирующее разрешенные к гражданскому обороту виды оружия. 13 мая глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ужесточить правила получения оружия. В частности, он рекомендовал выдавать справки для владения оружием только в государственных клиниках.