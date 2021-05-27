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Интерфакс-АВН

Военным с октября повысят зарплату

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Интерфакс-АВН
Интерфакс-АВН.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Денежное довольствие военнослужащих, росгвардейцев и сотрудников других силовых ведомств России будет увеличено в 1,037 раза с 1 октября 2021 года.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его текст опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, оклад повысят как для военнослужащих по призыву, так и для контрактников по воинским должностям и званиям.

Кроме того, будут увеличены должностные оклады и оклады по специальным званиям для сотрудников войск Росгвардии, сотрудников полиции, имеющих специальные звания, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, пожарным, таможенным органам и лицам начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

В тексте отмечается, что увеличение довольствия будет обеспечено за счет бюджетных средств, предусмотренных на соответствующие цели.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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