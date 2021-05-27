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РИА Новости

Путин ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве

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Иллюстрация на тему российско-казахстанского сотрудничества.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточнялось ранее, договор подписан в связи с утратой актуальности отдельных положений аналогичного документа от 28 марта 1994 года.

В документе прописываются "международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном, и формы их реализации".

"Уполномоченными органами сторон по реализации договора являются министерство обороны Российской Федерации и министерство обороны Республики Казахстан", - уточнялось ранее в пояснительной записке к документу.
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