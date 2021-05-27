В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе

ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе трех подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"В зоне ответственности... ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Золотое, Счастье и Катериновка зафиксировано применение станций РЭБ "Буковель-АД", - заявил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.