Путин 26 мая проведет совещания по экономическим вопросам и по гособоронзаказу

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что 26 мая - День российского предпринимательства

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 26 мая проведет в Сочи совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи и очередное совещание оборонной тематики, посвященное гособоронзаказу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня День российского предпринимательства, в том числе и поэтому Путин будет проводить совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции", - сказал представитель Кремля.

По его словам, будут участвовать председатель правительства Михаил Мишустин, представители экономического блока правительства, а также руководство администрации президента. "Сегодня во многом Путин имеет в виду обсудить вопросы, связанные с развитием малого и среднего бизнеса, жилищного строительства и других отраслей", - уточнил представитель Кремля.

Песков добавил, что продолжается серия совещаний по оборонной тематике. "Сегодня продолжаются совещания по военной проблематике, сегодняшняя сессия будет посвящена гособоронзаказу по самым разным направлениям", - сказал он, отметив, что это совещание пройдет в Сочи. "Очень объемная тема [гособоронзаказа], поэтому ожидается уже во второй половине дня такое достаточно насыщенное по вопросам и продолжительное совещание. Также отдельные встречи президент продолжает с военачальниками проводить, которые все равно находятся в Сочи по случаю совещаний", - заключил пресс-секретарь президента.