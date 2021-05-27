Войти
Интерфакс-АВН

Ракетные комплексы "Искандер-М" заступили на боевое дежурство в Курской области

716
0
0
Искандер-М
Загрузка ракеты транспортно-заряжающей машиной на самоходную пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: Сергей Орлов/РИА "Новости"

Отработано нанесение групповых и одиночных ударов по важным объектам "противника"

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" из состава общевойсковой армии Западного военного округа завершили перевод техники на летний режим эксплуатации и заступили на боевое дежурство в Курской области.

"В качестве проверки боевой готовности военнослужащие отработали совершение маршей в назначенные позиционные районы, где провели инженерное оборудование стартовых позиций и заступили на боевое дежурство в зоне ответственности", - сказано в сообщении ЗВО, распространённом в среду.

По данным штаба ЗВО, "в ходе несения боевого дежурства расчёты ОТРК "Искандер" провели электронные пуски ракет, отработав нанесение групповых и одиночных ударов по важным объектам и целям, определяющим боевой потенциал условного противника".

ОТРК "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Официально называлась дальность полёта ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. "Искандер-М" пришел на смену оперативно-тактическому комплексу "Точка-У".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Точка-У
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
14.05.2021
Объекты "противника" уничтожены ракетами "Искандер-М" на учениях под Калининградом - Балтфлот
29.04.2021
Бригада с "Искандерами" вернулась на базу в Курской области после контрольной проверки
21.04.2021
Баку ждет более полного ответа от России по применению Арменией ракет "Искандер-М" в Карабахе - Алиев
24.12.2014
Цена «Искандера»
12.02.2014
Великий воин и защитник «Искандер»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 19:03
  • 2
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 27.05 18:59
  • 1
Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали
  • 27.05 18:54
  • 1
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 27.05 15:38
  • 2
Так себе владычица
  • 27.05 14:42
  • 34
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 27.05 14:39
  • 69
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 27.05 14:26
  • 8
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 27.05 13:03
  • 46
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 27.05 12:39
  • 53
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 27.05 09:49
  • 2203
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 19:55
  • 33
Что ждет Россию в космосе
  • 26.05 18:56
  • 15
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.05 17:47
  • 1
The National Interest (США): Россия утверждает, что видит американские истребители-невидимки F-22 и F-35
  • 26.05 17:42
  • 1
Путин заявил об успешном завершении испытаний ЗРК С-500
  • 26.05 17:38
  • 1
"Надо было думать раньше": в США нашли, чем ответить России