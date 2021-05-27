Ракетные комплексы "Искандер-М" заступили на боевое дежурство в Курской области

Отработано нанесение групповых и одиночных ударов по важным объектам "противника"

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" из состава общевойсковой армии Западного военного округа завершили перевод техники на летний режим эксплуатации и заступили на боевое дежурство в Курской области.

"В качестве проверки боевой готовности военнослужащие отработали совершение маршей в назначенные позиционные районы, где провели инженерное оборудование стартовых позиций и заступили на боевое дежурство в зоне ответственности", - сказано в сообщении ЗВО, распространённом в среду.

По данным штаба ЗВО, "в ходе несения боевого дежурства расчёты ОТРК "Искандер" провели электронные пуски ракет, отработав нанесение групповых и одиночных ударов по важным объектам и целям, определяющим боевой потенциал условного противника".

ОТРК "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Официально называлась дальность полёта ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. "Искандер-М" пришел на смену оперативно-тактическому комплексу "Точка-У".