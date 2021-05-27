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ТАСС

Российским саперам в Нагорном Карабахе пришлось обезвреживать минные поля 90-х годов

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Разминирование территории Нагорного Карабаха - одна из актуальных задач российских инженерных подразделений. Фото с сайта www.mil.ru
Разминирование территории Нагорного Карабаха - одна из актуальных задач российских инженерных подразделений. Фото с сайта www.mil.ru.

Специалисты МПЦ разминировали более 2 100 гектаров территории, очистили 657 км дорог, проверили 1 844 различных зданий и сооружений, обнаружили и уничтожили свыше 25 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил заместитель начальника центра полковник Сергей Стешенко

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил России в ходе разминирования зоны конфликта в Нагорном Карабахе обнаружили и уничтожили более 25 тыс. взрывоопасных предметов, особенностью разминирования стало наличие минных полей, оставшихся со времен конфликта в 90-х годах, сообщил заместитель начальника МПЦ полковник Сергей Стешенко.

"Особенностью разминирования в зоне нагорнокарабахского конфликта являлось наличие минных полей, часть которых не была разминирована еще в 90-е годы прошлого века, а также отсутствие формуляров и карт минных полей. В результате российским саперам приходилось постоянно вести инженерную разведку местности", - сказал Стешенко, выступая на 4-й Международной конференции по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам.

Он подчеркнул, что минные поля на территории Карабаха представляют особую опасность. "Шаг минирования при установке противопехотных минных полей хаотичный, некоторые боеприпасы установлены на местности одиночно или парно в местах, даже не подразумевающих ведения активных боевых действий", - пояснил Стешенко.

По его словам, специалисты МПЦ разминировали более 2 100 гектаров территории, очистили 657 км дорог, проверили 1 844 различных зданий и сооружений, обнаружили и уничтожили свыше 25 тыс. взрывоопасных предметов.

Замначальника центра отметил, что российские специалисты производят полный цикл разминирования - от поиска до уничтожения взрывоопасных предметов. Сейчас работы по разминированию территории в Нагорном Карабахе продолжаются.

4-я Международная конференция по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам открылась в среду в Московской области на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот".

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