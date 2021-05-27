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Известия.ru

Эксперт оценил боевой потенциал ЗРК С-500

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев 25 мая рассказал «Известиям» о боевых возможностях новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей».

25 мая президент России Владимир Путин заявил о том, что испытания этого комплекса успешно завершаются. Глава государства отметил, что в Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500.

Декларируется, что ЗРК C-500 гарантированно сможет работать по гиперзвуковым целям, рассказал Дмитрий Корнев.

«Речь идет не только о космических межконтинентальных ракетах. Но и об атмосферных гиперзвуковых ракетах типа «Циркон». Это цели крайне сложные для традиционных комплексов зенитных», — отметил специалист.

По его словам, средства наведения традиционных ЗРК С-300 и С-400 не рассчитаны на поражение гиперзвуковой ракеты, потому что она маневрирует и предугадать ее траекторию невозможно.

«Поэтому ракета, которая стреляет по гиперзвуковой цели должна уметь маневрировать с огромными перегрузками и иметь высокую скорость. А во вторых, она должны иметь систему самонаведения, которая позволит ей наводиться без участия наземных средств», — сказал Корнев.

По некоторым оценкам, комплекс С-500 по высоте поражения баллистических целей и по скорости их движения сможет противодействовать межконтинентальным баллистическим ракетам и искусственным спутникам земли на низких орбитах, добавил эксперт. В то время как ЗРК С-400 не мог работать по межконтинентальным баллистическим ракетам, сказал специалист.

Несмотря на отсутсвие точных данных, предполагается, что дальность сплошной зоны защиты ЗРК С-500 составит около 500 км, сказал военный эксперт.

«Появление С-500 гарантирует обеспечение ПВО на ближайшие 5–10 лет для защиты от тех средств, которые сейчас еще только создаются. Потому что гиперзвуковые ракеты пока массово отсутствуют у потенциальных противников России», — заключил Корнев.


Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» относится к новому поколению систем класса «земля-воздух». Основными задачами С-500 являются борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолетов, ударных БПЛА и орбитальных платформ.

В апреле Минобороны России начало подготовку расчетов для С-500 «Прометей». Представители Минобороны также заявляли, что С-500 не заменит существующие системы ПВО и ПРО, а дополнит их. Мобильные «пятисотые» займут промежуточную позицию между С-400 «Триумф» и стационарными А-135, обеспечивающими оборону московского региона от ударов межконтинентальных баллистических ракет.

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