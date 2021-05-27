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Xiaomi исключили из черного списка США

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Источник изображения: Фото: Jason Lee / Reuters

Xiaomi исключили из списка китайских военных предприятий США по суду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

25 мая американский суд отменил решение Пентагона о внесении Xiaomi в так называемый черный список военных предприятий Китая. Это означает, что акционеры из США могут свободно приобретать акции компании. «Суд округа Колумбия вынес окончательный вердикт, признав недействительным решение Пентагона о причислении Xiaomi к так называемым китайским военным компаниям», —  цитируют журналисты сообщение Xiaomi.

В заявлении китайской корпорации также говорится, что Xiaomi продолжит активную разработку продуктов, которые помогут изменить жизнь людей по всему миру.

Сообщения о том, что в США решили снять запрет на инвестиции в Xiaomi, появились в середине мая. В черный список компаний, которые подозреваются в связях с китайскими военными и могут нести угрозу национальной безопасности США, Xiaomi была внесена в начале года. Также в соответствующий список была добавлена китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC).


Андрей Ставицкий

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Колумбия
США
Компании
COMAC
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