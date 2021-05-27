Xiaomi исключили из черного списка США

Xiaomi исключили из списка китайских военных предприятий США по суду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

25 мая американский суд отменил решение Пентагона о внесении Xiaomi в так называемый черный список военных предприятий Китая. Это означает, что акционеры из США могут свободно приобретать акции компании. «Суд округа Колумбия вынес окончательный вердикт, признав недействительным решение Пентагона о причислении Xiaomi к так называемым китайским военным компаниям», — цитируют журналисты сообщение Xiaomi.

В заявлении китайской корпорации также говорится, что Xiaomi продолжит активную разработку продуктов, которые помогут изменить жизнь людей по всему миру.

Сообщения о том, что в США решили снять запрет на инвестиции в Xiaomi, появились в середине мая. В черный список компаний, которые подозреваются в связях с китайскими военными и могут нести угрозу национальной безопасности США, Xiaomi была внесена в начале года. Также в соответствующий список была добавлена китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC).

Андрей Ставицкий