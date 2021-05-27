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Минобороны Индонезии ищет источники финансирования для закупки истребителей "Рафаль"

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Истребитель Dassault Rafale
Истребитель Dassault Rafale.
Источник изображения: Dassault Aviation

ЦАМТО, 26 мая. Минобороны Индонезии добилось прогресса в переговорах с Dassault Aviation по закупке 36 многоцелевых истребителей "Рафаль", однако подписание контракта может затянуться из-за отсутствия ясности в отношении источников финансирования поставки.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в феврале этого года делегация высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны Индонезии во главе с генеральным директором Департамента оборонного потенциала министерства генерал-майором Дадангом Хедраюдха завершила последний раунд переговоров с вице-президентом Dassault Aviation по развитию бизнеса Жан Клодом Пиччирилло и вице-президентом по офсетным программам Михаилом Паскофф.

Как заявил в феврале глава индонезийской делегации, переговоры, которые в основном касались компенсационных и финансовых договоренностей, прошли успешно. В марте официальные лица Минобороны заявили, что военное ведомство обратилось к правительству с запросом о финансировании программы за счет займов из иностранных источников.

Jane's 21 мая получил график проектов, одобренных для реализации за счет иностранных кредитов. Программа "Рафаль" в данный перечень включена не была. График ежегодно публикуется Министерством планирования национального развития Индонезии (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional: BAPPENAS).

Таким образом, учитывая отсутствие поддержки со стороны BAPPENAS, закупка 36 истребителей "Рафаль" не была включена Министерством финансов Индонезии в число программ оборонных закупок на 2021 ф.г.

По данным Jane's, Министерство обороны в настоящее время продолжает продвигать запрос на получение финансирования для программы "Рафаль", в т.ч. путем подписания указа президента Джоко Видодо, для того, чтобы проект как можно скорее был включен в график BAPPENAS.

Джакарта рассматривала "Рафаль" в качестве варианта замены парка F-5E/F "Тайгер-2", как минимум, с 2015 года. В марте того же года посол Франции в Индонезии заявил, что Франция будет гибко подходить к сотрудничеству между Dassault и индонезийской компанией PT Dirgantara, если "Рафаль" будет выбран для ВВС Индонезии.

ВВС Индонезии сняли F-5E/F с вооружения и оценивали различные самолеты для их замены. Попытка перевооружить 14-ю авиационную эскадрилью, которая ранее была оснащена F-5E/F, на российские Су-35 завершилась неудачно из-за разногласий по условиям встречной торговли и давления со стороны Вашингтона, который пригрозил ввести против Джакарты санкции в соответствии с "Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

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Кредитование
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Индонезия
Россия
США
Франция
Продукция
F-5
Rafale
Су-35
Компании
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