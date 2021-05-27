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ТАСС

Роскосмос подтвердил, что неизвестные разрисовали корабль "Буран" на Байконуре

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Орбитальный корабль "Буран", совершивший первый и последний полёт, 1999 год
Орбитальный корабль "Буран", совершивший первый и последний полёт, 1999 год.
Источник изображения: buran.ru

На космический челнок были нанесены надписи "Юра, мы приехали", "Прежде, чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле" и "Добро"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Группа неизвестных проникла на объект космодрома Байконур, где находится вторая летная машина "Буран" и макет корабля-ракетоплана, говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

Ранее один из пользователей социальной сети Instagram выложил фотографии, на которых видно разрисованный "Буран". На космический челнок нанесены надписи "Юра, мы приехали", "Прежде, чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле" и "Добро".

"В связи с очередным проникновением неустановленных лиц на неиспользуемый с начала 90-х годов объект космодрома Байконур, где находятся макеты советского орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы "Энергия-Буран", а также вторая летная машина "Буран", российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме Байконур на ближайшее заседание межправительственной казахстано-российской комиссии по Байконуру", - отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации подчеркнули, что необходимо оперативно принять решение о передаче уникальных объектов в один из музеев космонавтики. "Роскосмос готов обсуждать условия такого решения", - говорится в сообщении.

"Буран" - советский многоразовый космический корабль. 15 ноября 1988 года он был запущен с космодрома Байконур (ныне Казахстан) с помощью ракеты-носителя "Энергия", совершил два витка вокруг Земли и выполнил посадку на территории космодрома. Полет проходил без экипажа, его длительность составила 205 минут. Образец, который побывал в космосе, был уничтожен из-за обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре в 2002 году.

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Буран ОК
Компании
Роскосмос
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