Летчики рассказали о преимуществах новой ВПП на авиабазе Хмеймим

Завершенная на сирийской авиабазе Хмеймим реконструкция взлетно-посадочной полосы расширила возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов. Три бомбардировщика Ту-22М3 уже прибыли туда для отработки учебных задач.

Своими впечатлениями об обновленном аэродроме с "Красной Звездой" поделились летчики российских бомбардировщиков. Командир экипажа Ту-22М3 подчеркнул, что реконструированная полоса очень ровная и гладкая, тормозные парашюты можно было даже не использовать. Покрытие тщательно проверили и очистили даже от мельчайших камней. Благодаря новому светосигнальному и радиотехническому оснащению сократилась нагрузка на пилота во время захода на посадку.

Один из летчиков рассказал также, что новая полоса выполнена по новой технологии - залита монолитом-бетоном. Поэтому при посадке практически не чувствуются неровности и стыки в плитах. Другой летчик отметил, что раньше приземлившийся самолет должен был сразу же освободить полосу для следующего. Теперь можно приземляться один за другим, с разницей буквально в минуту.

Российские военнослужащие подчеркнули, что со временем новая взлетно-посадочная полоса сможет принимать большие гражданские самолеты.

Майя Бирюкова