Охлаждаемся: командир женского экипажа РХБЗ рассказала о купании в БТР

Единственный в стране женский экипаж химзащиты выступил на соревнованиях "Безопасная среда" в Костроме. На полигоне они наравне с мужчинами водили БТР, бегали по полосе препятствий и ползли в дыму под натянутой колючей проволокой, сообщили в Минобороны РФ.

- Переползание было самым сложным: сразу сбивается дыхание. Очень много беговых упражнений, которые вывозишь только на дыхалке, - рассказала четверокурсница Анна Казакова.

БТР химразведки в девичьих руках лихо прошел асфальт с грунтовкой и ухнул в водяной бассейн. На вопрос, не страшно ли было в тот момент, Казакова улыбнулась.

- Наоборот, приятно. Охладились немного.

Победители всеармейских соревнований "Безопасная среда" в Костроме будут представлять Вооруженные силы РФ на международном этапе Арми-2021 в Китае.

Антон Валагин (Кострома)