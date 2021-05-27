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Российская газета

Охлаждаемся: командир женского экипажа РХБЗ рассказала о купании в БТР

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Единственный в стране женский экипаж химзащиты выступил на соревнованиях "Безопасная среда" в Костроме. На полигоне они наравне с мужчинами водили БТР, бегали по полосе препятствий и ползли в дыму под натянутой колючей проволокой, сообщили в Минобороны РФ.

- Переползание было самым сложным: сразу сбивается дыхание. Очень много беговых упражнений, которые вывозишь только на дыхалке, - рассказала четверокурсница Анна Казакова.

БТР химразведки в девичьих руках лихо прошел асфальт с грунтовкой и ухнул в водяной бассейн. На вопрос, не страшно ли было в тот момент, Казакова улыбнулась.

- Наоборот, приятно. Охладились немного.

Победители всеармейских соревнований "Безопасная среда" в Костроме будут представлять Вооруженные силы РФ на международном этапе Арми-2021 в Китае.


Антон Валагин (Кострома)

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Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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