Однодвигательный истребитель-невидимку создают в России

"Ростех" взялся за разработку первого российского одномоторного легкого тактического истребителя.

Компания "Сухой", входящая в госкорпорацию "Ростех", работает над созданием однодвигательного легкого истребителя. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

Собеседник агентства уточнил, что перспективный самолет сможет развивать скорость свыше 2 махов, будет сверхманевренным и малозаметным. Улучшенные взлетно-посадочные характеристики истребитель получит благодаря двигателю с отклоняемым вектором тяги. Отношение тяги к весу составит не менее единицы. Его взлетная масса не превысит 18 тонн.

Напомним, планы по созданию однодвигательного самолета впервые были озвучены главой "Ростеха" Сергеем Чемизовым в декабре 2020 года. Рассматривается как пилотируемый, так и беспилотный вариант истребителя. Проект осуществляется без привлечения бюджетных средств.

Первыми советскими однодвигательными самолетами стали МиГ-15 и МиГ-17. Они великолепно проявили себя в Корейской и Вьетнамских войнах и давно стали легендой.

В 1992 году, после снятия с вооружения МиГ-23, МиГ-27 и Су-17М, история советской боевой однодвигательной авиации была завершена. Во многом это была вынужденная мера. Военные эксперты считали, что России необходимо вернутся к легким истребителям.

Олег Корякин