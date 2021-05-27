Модульный пистолет Лебедева: новое слово на российском рынке стрелкового оружия

ТАСС — о возможностях новых пистолетов разработки "Калашникова" для силовых структур России

В мае 2021 года Федеральная служба войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ впервые за несколько лет приняла на вооружение новый пистолет - модульный пистолет Лебедева (МПЛ) и его специальную версию МПЛ1, разработанные группой компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех").

Новые образцы позволят дополнить имеющийся арсенал пистолетов, а также заменить устаревшее оружие. Разработка МПЛ и МПЛ1 наглядно показывает, что российская оборонная промышленность существенно усилила свои компетенции в сфере разработки и выпуска современных пистолетов, а также смогла наладить их серийное производство.

Новый пистолет для силовых ведомств

Разработка МПЛ началась в 2017 году в соответствии с тактико-техническим заданием ФСВНГ и велась ходе опытно-конструкторской работы, предполагавшей создание перспективного пистолета под патрон 9х19 мм (типа "Парабеллум") с расширенными тактическими возможностями. Несколько лет спустя, в феврале 2021 года, МПЛ успешно завершил программу государственных испытаний, что открыло новому пистолету дорогу к принятию на вооружение.

Несмотря на то, что МПЛ разрабатывался по техническому заданию Росгвардии, он потенциально может заинтересовать и другие силовые ведомства: улучшенная эргономика, большой модернизационный потенциал, а также возможность установки различных дополнений (в том числе навесного оборудования, магазинов повышенной емкости, ударно-спускового механизма с режимом автоматической стрельбы) позволяют модифицировать новый пистолет для выполнения практически любой тактической задачи.

Стоит отметить, что в семейство пистолетов Лебедева входит и компактный образец, получивший обозначение ПЛК (пистолет Лебедева компактный). Государственные испытания ПЛК успешно завершились в августе 2020 года, и пистолет был рекомендован к принятию на вооружение Министерства внутренних дел (МВД) РФ. Тогда же пистолет проходил опытную эксплуатацию в МВД, а "Калашников" начал подготовку к освоению его серийного производства.

Эргономика и мощные боеприпасы

Генеральный директор "Калашникова" Дмитрий Тарасов рассказал ТАСС, что на вооружение Росгвардии принятая как базовая, так и специальная модификации пистолета, которые обозначаются МПЛ и МПЛ1 соответственно.

В числе основных отличий нового образца - низко расположенный ствол, способствующий меньшему подбросу при выстреле. По словам Тарасова, форма рукоятки пистолетов МПЛ и МПЛ1 обеспечивает удобное положение кисти руки, уменьшает время прицеливания и обеспечивает меньший подброс пистолета при выстреле, а также более быстрый перенос огня на другие цели. Стоит отметить, что оба пистолета комплектуются сменными накладками на рукоятку для различных размеров кистей рук стрелка, а расположение и форма механизмов управления обоих пистолетов позволяют с равным удобством пользоваться ими как правой, так и левой рукой.

МПЛ1 в укладке Источник изображения: © Калашников.Media

По словам гендиректора "Калашникова", одной из отличительных особенностей МПЛ является возможность применения боеприпасов повышенной мощности, в том числе 9-миллиметровых патронов типа 7Н21, которые по международной классификации относятся к категории "+Р+". Допускается стрельба и другими патронами калибра 9х19 мм "Парабеллум".

Пистолеты МПЛ и МПЛ1 обладают расширенными тактическими возможностями - благодаря смонтированной в нижней части рамки универсальной планке типа "Пикатинни" пистолет может оснащаться подствольными устройствами, в том числе тактическими фонарями и лазерными целеуказателями.

Еще одной отличительной чертой новых пистолетов является 16-зарядный магазин с отверстиями в тыльной части, который обеспечивает визуальный контроль количества патронов (в том случае, когда он не присоединен к пистолету). Это нововведение позволяет быстро определять, полностью ли снаряжен магазин, а также следить за расходом боеприпасов.

Тактико-технические характеристики МПЛ и МПЛ1

Длина МПЛ составляет 205 мм, что обеспечивает высокую скорость и удобство применения, в том числе в замкнутом пространстве. Пистолет МПЛ1, оснащенный стволом с резьбой для присоединения приспособления для снижения звука стрельбы (ПСЗС), несколько длиннее - 220 мм (400 мм с ПСЗС). Высота базового МПЛ - 140 мм; у МПЛ1 данный показатель увеличен до 145 мм за счет более высоких прицельных приспособлений, необходимых для ведения точного огня с ПСЗС.

Масса МПЛ и МПЛ1 с неснаряженным магазином составляет 0,8 кг и 0,815 кг соответственно; при присоединении ПСЗС показатель массы МПЛ1 вырастает до 1,15 кг. Пистолеты оснащены стволами длиной 112 и 127 мм соответственно.

ТАСС испытал

Корреспонденту ТАСС удалось испытать пистолет МПЛ в ходе практических стрельб. По сравнению с образцами аналогичного назначения, в частности пистолетами Glock 17 четвертого поколения и P226, он отличается меньшим плечом отдачи и большей контролируемостью при произведении выстрела.

Идущие в комплекте накладки позволяют прямо перед стрельбой "подогнать" форму рукоятки под строение руки, что также повышает удобство обращения с пистолетом. Двусторонние органы управления (затворная задержка, предохранитель, кнопка сброса магазина) расположены на оптимальном удалении друг от друга - в результате сброс магазина и заряжание пистолета могут быть выполнены в минимальный промежуток времени.

МПЛ Источник изображения: © Калашников.Media

Немаловажным плюсом пистолета являются и плавные обводы затвора МПЛ - его достаточно удобно переносить в кобуре. Стоит подчеркнуть, что механизмы пистолета показываюсь надежность при применении различных типов патронов - как обычных, так и усиленных.

МПЛ на международном рынке

Пистолет МПЛ продвигается и на международном рынке вооружений. В частности, он был впервые представлен на международной выставке вооружений IDEX 2021 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), где стал одним из наиболее популярных образцов стрелкового оружия.

Стоит отметить, что "Калашников" разработал и спортивную версию пистолета Лебедева, получившую обозначение SP1 и показанную на выставке IDEX 2019. Так же, как и МПЛ, он выполнен под патрон 9х19 мм и отличается усовершенствованной эргономикой. SP1 предназначен как для стрелков-спортсменов, так и для членов Федерации практической стрельбы (IPSC).

"Модификация для спорта сохранила все положительные качества пистолета Лебедева, в том числе эргономику. Пистолет может оснащаться лазерными целеуказателями, подствольными фонарями и коллиматорными прицелами. Оружие имеет большой экспортный потенциал", - рассказывали ТАСС в пресс-службе "Калашникова".

Дмитрий Федюшко

ТАСС благодарит за помощь в подготовке материала пресс-службу "Калашникова"